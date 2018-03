Fouilleren, die agent kon het gewoon niet

Op de rechtbank in Amsterdam noemen ze dit soort zittingen hoppertjes. De mensen die ervoor komen hebben eerder, op het politiebureau, een dagvaarding gekregen van de hulpofficier van justitie. Meestal gaat het om kleine vergrijpen, waar ze een boete voor krijgen. Betalen ze, dan is de zaak afgesloten. Maar iedereen die het niet eens is met de boete en zijn verhaal nog wil doen, heeft het recht zijn zaak voor de rechter te laten komen.

De hopperzittingen zijn strak gepland; om de drie minuten zou iemand naar binnen geroepen moeten worden. Blijkbaar duren sommige verhalen nogal lang, want de Amsterdamse rechter Sijsma is flink uitgelopen. Ze vraagt alle wachtenden binnen. En allemaal mogen ze zeggen of ze willen wachten of weg willen. Maudigayn (30) stond gepland om 11.39 uur, maar wil best wachten tot 12.54 uur. Zijn humeur heeft er niet onder geleden. Met zijn motorhelm onder de arm komt hij binnen. Goeiemiddag mevrouw.

De rechter pakt de brief erbij die Maudigayn haar stuurde. Eén spelfout, laat Maudigayn vast weten. In de brief legt hij uit waarom hij onschuldig is aan de ‘weigering mee te werken aan een ambtelijk bevel’. Het zat namelijk zo. Hij was met een paar vrienden in een buurthuis. Komt er politie. Gebeurt vaker in de Bijlmer. De politie wil hen preventief fouilleren. Ook geen nieuws. Dus die agent was al met hem bezig. Gewoon, zoals ze het altijd doen: jas, benen, bovenlijf. Maar toen begon hij, zegt Maudigayn, tussen zijn billen te wroeten. En daar was hij het niet mee eens. Hij sloeg de handen van de agent weg. Toen voelde hij weer een hand in zijn spleet. En weer. Toen vond Maudigayn het welletjes. Hij zegt tegen de agent: als je dan zo nodig bij me naar binnen wil gaan, dan doen we het even op het bureau. Dat is, zegt hij, zijn recht. De rechter knikt bevestigend.

Dus, zegt ze, u vond het fouilleren zélf niet vervelend. Normaal heeft hij er inderdaad niks tegen. De politie heeft, daar is hij van op de hoogte, de bevoegdheid. Gebeurt het zo vaak dan, vraagt de rechter. Ze geeft zelf het antwoord: ach ja, u woont natuurlijk in de Bijlmer. Ook in Zuid, in West en in Noord hoor, zegt Maudigayn, nog altijd opgewekt. Je hebt, zegt hij, natuurlijk je huidskleur tegen. Meestal slaat hij er niet eens acht op, zijn vrienden en hij gingen die avond gewoon door met waar ze mee bezig waren. Tot hij die hand voelde. Die man kon het gewoon niet. Al die duizend andere keren deden de agenten het zoals het hoort, beetje voelen, beetje kloppen, maar niet dit. Dat vond u, vraagt de rechter, onprettig. Inderdaad.

Veel meer valt er niet te bespreken. Behalve dan dat Maudigayn net het conservatorium in Utrecht heeft afgerond. En dat hij nog bij zijn moeder woont.

Dan krijgt de officier van justitie het woord. Hij gaat er, zegt hij, vanuit dat een agent fouilleert zoals hij het heeft geleerd. Misschien voelt het de ene keer prettiger dan de andere, maar de handen van een agent wegslaan geeft geen pas. Preventieve controle is nuttig en nodig, dat begrijpt Maudigayn blijkbaar zelf ook. Keer op keer worden er bij dat soort controles wapens gevonden. Maudigayn heeft niet meegewerkt, dat is strafbaar en dus moet hij de boete van 140 euro die de hulpofficier hem eerder oplegde gewoon betalen.

De rechter vindt ook dat hij, strikt genomen, een ambtelijk bevel heeft genegeerd. Maudigayn begint al te pruttelen. De rechter gaat onverstoorbaar door met haar uitspraak. Zij vindt namelijk dat Maudigayn geen straf verdient. Ze weet het, onaangekondigd en onverwacht fouilleren mag. Maar zij vindt het een zo vergaande ingreep, dat een agent er best rekening mee mag houden dat het vervelend kan zijn. En als iemand zegt dat iets niet prettig voelt, dan moet daar naar geluisterd worden. Ook door een agent.