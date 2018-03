Fiscus beschouwt motor als pure luxe

Staatssecretaris Jan Kees de Jager van Financiën heeft bekendgemaakt dat een potje van 360 miljoen euro voor belastingfaciliteiten voor multinationals voor kleine bv’s wordt gereserveerd. Over de eerste 250.000 euro van hun winst hoeven die ondernemingen maar 20 procent vennootschapbelasting te betalen. Dat lage tarief geldt nu alleen voor winsten tot 40.000 euro. Daarna loopt het percentage snel op naar 25,5 procent. De ondernemingen kunnen meteen van deze tariefverlaging profiteren; ze geldt namelijk voor 2008.

Op 1 januari 2009 komt het normale tarief weer terug. Van oudsher zijn veel kleine ondernemers er een meester in hun winsten (en dus de belasting daarover) fiscaal voor zich uit te schuiven. Dit jaar is het opeens gunstiger winst nu al af te rekenen tegen 20 procent dan volgend jaar tegen 25,5 procent.

Voor zelfstandige ondernemers zonder een besloten vennootschap verandert er in 2008 niets. Ze krijgen de aloude zelfstandigenaftrek. Die daalt naarmate de winst stijgt. het kabinet zet vooral in op succesvolle ondernemers; niet op degenen die verlies maken of kwakkelen. Daarom verlegt De Jager geleidelijk aan het accent van de zelfstandigenaftrek naar de winstvrijstelling voor zelfstandigen.

Zij betalen nu geen inkomstenbelasting over 10 procent van hun winst, ongeacht hoe hoog die winst is. Dat percentage stijgt in 2009 naar 10,7. De daarmee gemoeide 41 miljoen euro gaat voor bijna de helft ten koste van de zelfstandigenaftrek. Daar heeft de beginnende ondernemer niets aan. Hij maakt de eerste jaren verlies. Daarom krijgen starters fiscaal voordeel in de vorm van een ruimere aftrek. Bovendien denkt De Jager na over belastingvoordelen voor deeltijdondernemers.

Voor sportverenigingen is de staatssecretaris guller dan hij de Tweede Kamer een paar weken geleden nog liet weten. Vorige week is op deze plaats beschreven dat sportclubs een vrijstelling voor belastingen op schenken en erven krijgen mits het gaat om schenkingen voor clubgebouwen of sportvelden. Die beperking is er af. De sportvereniging of sportbond hoeft vanaf 1 januari 2009 over geen enkele schenking of erfenis meer belasting te betalen.

Interessant, want nu zijn ze al snel 41 tot 68 procent aan de fiscus kwijt. Die vrijstelling geldt ook voor de klassieke goede doelen (zogeheten anbi’s). Maar wie aan een anbi schenkt, heeft ook het voordeel van een aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Die giftenaftrek komt er niet voor schenkingen aan sportverenigingen. De Jager is bang dat de sportbeoefenaren anders hun contributie als schenking gaan vermommen.

Bijna de enigen die er slecht af komen, zijn de motorrijders. Zij betalen nu minder motorrijtuigenbelasting dan automobilisten; vroeger was een auto veel luxer dan een scooter of motor. Nu is het juist luxe een motor naast je auto te bezitten, zo constateert De Jager. Hij vindt motoren relatief viezer dan auto’s. Zeker de huidige krachtiger motoren.

Daarnaast kosten de motorrijders de samenleving extra geld vanwege hun ‘hogere letselrisico, aldus De Jager. Voor het kabinet reden genoeg om de motorrijtuigenbelasting voor motoren vanaf 2009 elk jaar te verhogen. Schone motoren met geen of nauwelijks emissie krijgen net als schone auto’s fikse belastingvoordelen. In de Tweede Kamer is een pittige discussie rond deze belastingverhoging te verwachten.

Dat was vorig jaar ook het geval bij een plan om alternatieve artsen btw te laten betalen. De Tweede Kamer dwong de staatssecretaris toen de maatregel tijdelijk in te slikken. Dit jaar wil De Jager de btw alsnog invoeren. Artsen en fysiotherapeuten hoeven voor erkende medische handelingen geen btw te berekenen. Maar zodra ze complementaire behandelingen bieden zoals acupunctuur en homeopathie gaat de patiënt het volle bedrag aan btw betalen. Het honorarium gaat dus per 1 januari 2009 bijna twintig procent omhoog.

Aertjan Grotenhuis

Discussies over de belastingmaatregelen op www.nrc.nl/geld