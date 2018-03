Film Voorkeur

The Blue Max (John Guillermin, 1966, Engeland). Spectaculaire luchtgevechten ten tijde van de Eerste Wereldoorlog vormen belangrijkste attractie van dit drama over een ambitieuze Duitse piloot (George Peppard) die de vrouw (Ursula Andress) van zijn commandant (James Mason) inpikt. BBC 2, 15.00-17.35u.

Rennschwein Rudi Rüssel 2 – Rudi rennt wieder (Peter Timm, 2007, Duitsland). Klucht over het gezinsleven, met een hoofdrol voor een varkentje dat heel hard hollen kan. Ned.3, 15.30-17.00u.

Phenomenon (John Turteltaub, 1996, VS). John Travolta is perfect gecast als niet bijster snuggere automonteur die op zijn 37ste verblind wordt door een lichtflits en vervolgens een buitengewone intelligentie aan de dag legt in redelijk feel-good-drama dat geconstrueerd is als een ode aan het menselijk vernuft. Net 5, 17.05-19.35u.

Jurassic Park III (Joe Johnston, 2001, VS). Deel drie in succesrijke filmserie biedt degelijk en leerzaam entertainment van de bovenste plank. Mix van mechanische en computeranimatie levert een volstrekt overtuigende ervaring op. De velociraptors hebben veren gekregen en er is een nieuwe topschurk: de spinosaurus, gevaarlijker dan de tyrannosaurus rex. Veronica, 20.15-22.00u.

The 40 Year Old Virgin (Judd Apatow, 2005, VS). Hoewel de titel een goedkope sekskomedie doet vermoeden, is dit een sympathieke buddymovie over een veertiger die inderdaad nog maagd is. En tegelijk een groepsportret van zijn vriendenkring. Met de altijd betrouwbare Catherine Keener als object van begeerte. RTL 5, 20.30-22.45u.

Brandende liefde (Ate de Jong, 1983, Nederland). Gemakkelijk grove en onzekere verfilming van roman van Wolkers vertoont tal van reclamefilmtechnieken. Peter Jan Rens probeert gestalte te geven aan provocerende kunstacademieleerling annex overjarige puber Jan, geïntrigeerd door zowel ijzeren hospita Ellen Vogel als geraffineerde vamp Monique van de Ven. RTL 7, 20.30-22.30u.

Daylight (Rob Cohen, 1996, VS). Ouderwets ambachtelijke rampenfilm waarin de geijkte explosies, overstromingen en vuurzeeën ten dienste staan van heldendom op menselijke schaal. Sylvester Stallone redt medeburgers uit ingestorte verkeerstunnel in New York. Veronica, 22.00-0.10u.

Flatliners (Joel Schumacher, 1990, VS). Rooms aandoende thriller vol zondebesef, boetedoening en vergiffenis. Studenten in de medicijnen – onder wie Kiefer Sutherland en Julia Roberts – forceren bij zichzelf een tijdelijke hartstilstand om een kijkje te kunnen nemen in het hiernamaals. Symbolische fotografie van Jan de Bont. RTL 8, 22.10-0.20u.

Ober (Alex van Warmerdam, 2006, Nederland). Van Warmerdam vindt mooie balans tussen het hyper- en het surreële. Ober Edgar (Van Warmerdam zelf) komt in opstand tegen de god die zijn bestaan bestiert, de scenarioschrijver Herman (Mark Rietman). Een kort moment van geluk is al wat Edgar vraagt, maar zijn leven blijft een tranendal. Frits Abrahams destijds in deze krant: „Bij Ober zegeviert de oorspronkelijkheid van de maker.” Ook met Ariane Schlüter, Jaap Spijkers en Pierre Bokma. Ned.2, 22.40-0.20u.

American Splendor (Shari Springer Berman & Robert Pulcini, 2003, VS). Uit cartoons, live-action en documentairemateriaal opgebouwde film naar de gelijknamige real life comic van Harvey Pekar, onder het motto ‘ordinary life is pretty complex stuff’. Gaat om een man die zijn leven ‘verstript’ en daar een film van maakt. Het leuke van de film is dat hij al die lagen de ruimte geeft. Geestig, tragisch en fantastisch. Canvas, 23.45-1.25u.

Countess Dracula (Peter Sasdy, 1971, Engeland). Semi-freudiaanse griezelfilm over verval, uit de stal van in dit genre gespecialiseerde Hammer Films. Ingrid Pitt schittert als de Hongaarse gravin Elisabeth Bathory die jong blijft door baden in maagdenbloed. BBC 2, 2.00-3.30u.