Film Voorkeur

Mrs Caldicot’s Cabbage War (Ian Sharp, 2000, Engeland). Ouderwetse Britse komedie met Pauline Collins als weduwe die door zoon in verzorgingshuis wordt gestopt en aldaar leiding geeft aan een Grey Power-revolte. RTL 4, 13.20-15.25u.

Three Wishes (Martha Cooldige, 1995, VS). Melancholieke familiefilm met Patrick Swayze als mysterieuze man-met-hond die het leven binnenstapt van oorlogsweduwe met twee kinderen in de jaren vijftig. België 1, 14.05-16.00u.

The Three Burials of Melquiades Estrada (Tommy Lee Jones, 2005, VS/Frankrijk. Speelfilmregiedebuut van acteur Tommy Lee Jones. Melquiades Estrada, een Mexicaanse immigrant, wordt per ongeluk bij de Mexicaans-Texaanse grens neergeschoten door een nieuwe grenswacht (Barry Pepper). Texaanse boer Jones dwingt die grenswacht het lijk naar Mexico te brengen om het daar te begraven. Geschreven door de scenarist van 21 Grams en Babel. Groots camerawerk van Chris Menges. RTL 7, 20.30-22.55u.

G.I. Jane (Ridley Scott, 1997, VS). Demi Moore is ‘one of the boys’ als ambitieuze luitenant in eenduidige legerfilm, compleet met drilsergeant. Flinterdunne emancipatoire moraal over de rol van de vrouw in een mannenwereld. Veronica, 20.30-22.55u.

La passante du sans-souci (Jacques Rouffio, 1982, Frankrijk/West-Duitsland). Laatste film van Romy Schneider is een nogal drakerig drama waarin zij de dubbelrol speelt van huidige vriendin en (in de herinnering) pleegmoeder van Michel Piccoli, die als kleine jongen zag hoe zij vernederd werd door de nazi’s. Veel sentiment en een anti-fascistische hommage aan persoonlijk verzet, hoe zinloos ook. Arte, 20.40-22.30u., nagesynchroniseerd.

Soldier (Paul Anderson, 1998, VS/Engeland). Kurt Russell als afgedankte soldaat die op vuilnisplaneet zijn nieuw verworven geluk verdedigt. Voorspelbare sciencefiction-actie. Veronica, 22.55-0.55u.

Captain Corelli’s Mandolin (John Madden, 2001, Engeland/VS/Frankrijk). Vakkundig gevisualiseerde gemakzucht speelt op een anno 1941 door de Italianen bezet Grieks eiland. Italiaanse legerkapitein Nicolas Cage valt voor Griekse doktersdochter Penélope Cruz. Haar verloofde Christian Bale vecht in Duitsland. BBC 1, 23.20-1.20u.

Oktoberfest (Johannes Brunner, 2005, Duitsland). Duitse debuutfilm in de traditie van Short Cuts en Magnolia speelt op de laatste dag van het vermaarde bierfeest in München en weeft meerdere verhaallijnen dooreen. Serveerster ziet haar tienjarige huwelijk verdampen. Een puber is boos op zijn gescheiden vader. Duitse meisjes leggen het aan met Italianen. Etcetera. ARD, 23.35-1.20u.

Ooh, You Are Awful (Cliff Owen, 1976, Engeland). Komedie met Dick Emery als een Londense oplichter die op zoek is naar informatie die getatoeëerd zou staan op het achterwerk van een onbekende jongedame. BBC 2, 1.40-3.15u.