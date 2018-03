Film van de dag

Mar adentro. Acteur Marcel Musters brak onlangs in deze krant een lans voor Javier Bardem als ‘Beste Acteur’ (zelf stemmen kan nog via www.debesteacteur.nl, de uitslag volgt op 25 september). Musters: „Ik zag hem voor het eerst in Before Night Falls en ik was totaal verkocht. Javier Bardem speelt in die film een homoseksuele Cubaanse schrijver die verbannen wordt naar Amerika en aids krijgt. Het is zo intens gespeeld. Zo goed. Toen ik hem daarna in Mar Adentro zag, kon ik niet begrijpen dat ik naar dezelfde persoon zat te kijken.” Bardem speelt Ramón Sampredo, een man die na een ongelukkige duik invalide wordt en de rest van zijn leven strijd voor een menswaardig einde: euthanasie. De film richt zich vooral op zijn relatie met drie vrouwen: zijn schoonzus die hem al zijn hele bedlegerige leven verzorgt, een advocate en een eenvoudige vrouw uit het dorp. (Alejandro Amenábar, 2004, E/I/F), Canvas, 21.45-23.50u.