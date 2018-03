Film van de dag

The Last Seduction. Eind jaren tachtig en begin jaren negentig werden er heel veel van gemaakt: films die hun inspiratie haalden uit de klassieke film-noirs uit de jaren veertig. De in zwart-wit gefilmde, verregende straten van de grote stad vol femmes fatales en het op de loer liggende noodlot, maakten plaats voor zonovergoten Florida. Zwart-wit werd ingeruild voor felle kleuren, de naam van het genre veranderde naar neo-noir.De neo-noirs onderscheiden zich van hun illustere voorgangers door het gebruik van kleur, het wél laten zien van de stomende seks en brute moorden, en immorele eindes waarin de held of heldin wegkomt met de misdaad. The Last Seduction van regisseur John Dahl is een van de beste neo-noirs, vooral dankzij Linda Fiorentino als sexy femme fatale. En de wraakactie op haar man wordt keurig (feministisch) gemotiveerd: had hij haar maar niet moeten slaan!(John Dahl, 1993, VS), RTL 8, 20.00-22.10u.