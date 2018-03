Expositie roofkunst geeft kader aan debat

Joost van der Vaart

Voor de nazi’s was niets veilig op kunstgebied. „Het waren eersteklas roofridders. Ze pakten wat ze pakken konden”, zegt Michael Blumenthal, directeur van het Joods Museum in Berlijn bij de opening van Roof en restitutie, een veelomvattende tentoonstelling die sinds gisteren in de Duitse hoofdstad te zien is.

Blumenthal (82) is een Amerikaan die vrijwel accentloos Duits spreekt. Hij werd in Oranienburg bij Berlijn geboren, ontvluchtte in 1939 het Derde Rijk, belandde in de Verenigde Staten en klom daar op tot minister van Financiën. In 1997 keerde hij naar zijn geboorteland terug om museumdirecteur te worden.

Hoewel hij geen expert op het gebied van roofkunst is, zijn Blumenthals opvattingen erover glashelder. Meer dan zestig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn roof en teruggave van kunst uit joods bezit nog steeds „brisante thema’s”. Met de tentoonstelling wil het Joods Museum in Berlijn volgens Blumenthal het „emotionele, controversiële en gecompliceerde debat” over roofkunst van „een feitelijke achtergrond” voorzien en de verschillende standpunten nader verklaren.

„We willen een verzakelijking van het debat. Het doel van de tentoonstelling is om de feiten te tonen. Wie heeft wat, wanneer en waar van wie geroofd en hoe werd daar later op gereageerd? Op die vragen proberen we antwoord te geven in vijftien gevallen van roofkunst die door ons zijn beschreven en tentoongesteld”, aldus Blumenthal. De expositie is volgens hem pionierswerk. „Het is onze belangrijkste tentoonstelling van de laatste jaren. Zoiets is op deze schaal nog niet eerder vertoond”.

Voor roofkunst gelden pas sinds tien jaar internationale regels. In 1998 ondertekenden een aantal landen in Washington een (niet-bindende) overeenkomst waarin ze zich verplichten hun musea onderzoek te laten doen naar de herkomst van kunstwerken. Afgesproken werd een „faire en rechtmatige” schikking te treffen met de erven van de vroegere Joodse eigenaren als de kunst in beslag was genomen door de nazi’s. En wel los van verjaringstermijnen. Want dat is altijd een groot struikelblok geweest: de controverse tussen de morele verplichting cultuurgoed te restitueren en de verjaring van het delict.

Blumenthal noemt roofkunst „een pervers begrip”. Het was, zegt hij, onderdeel van de nationaal-socialistische politiek om joden te vernietigen. „Op het moment van beroving was van feitelijke uitroeiing weliswaar geen sprake, maar het ging wel degelijk om een verschrikkelijke en doelbewuste vorm van uitbuiting”. Waarbij overigens niet alleen nazi’s waren betrokken. Ook kunsthandelaren, veilingmeesters en museumdirecteuren hebben aan de roofpartijen „indirect maar graag” meegewerkt. Blumenthal merkt op dat de roof, anders dan wel wordt gedacht, niet slechts schilderijen betrof. Porselein, zilver, zeldzame boeken, muziekinstrumenten: Joden werden compleet gestript. Alles van waarde was buit.

Museumcurator Inka Bertz vertelt dat Roof en restitutie als expositie „in de eerste plaats van historisch-geografische aard” is en pas in de tweede plaats kunst wil laten zien. Waarmee ze bedoelt dat voor de vijftien betrokken objecten nauwgezet het spoor terug is gevolgd, met data, plaatsbepalingen, originele archiefkaarten, inventarisatielijsten en andere documenten erbij. Natuurlijk zijn de kunstvoorwerpen zelf ook te zien. Sommige zijn van onverwachte aard. In een vitrine staat een houten virginaal – een soort klavecimbel –, in 1633 vervaardigd door de Antwerpse muziekinstrumentenbouwer Andreas Ruckers. Het sierlijke cembalo komt uit het bezit van Wanda Landowska, een Joodse musicienne die in 1879 in Warschau werd geboren.

Rond 1900 trok Landowska naar Parijs. Ze begon oude toetsinstrumenten te verzamelen en bespeelbaar te maken en ze schreef een baanbrekend werk over klavecimbels. Enkele decennia later was ze als autoriteit op het gebied van oude muziek wereldberoemd. De wederwaardigheden van haar indrukwekkende verzameling muziekinstrumenten tijdens de Hitlerjaren en daarna worden in de tentoonstellingscatalogus door de Nederlandse muziekwetenschapper Willem de Vries beschreven.

Toen in juni 1940 de Duitse troepen Parijs naderden moest Wanda Landowska naar het onbezette deel van Frankrijk vluchten – met achterlating van al haar bezittingen. Korte tijd later plunderden nazi’s onder leiding van een zekere Herbert Gerigk – een afgestudeerd muziekwetenschapper die van Landowska’s verzameling moet hebben geweten – de woning van de musicienne. Het duurde twee weken voordat alle cembalo’s en spinetten zorgvuldig waren ingepakt. Vierenvijftig kisten met unieke kostbaarheden werden naar Berlijn getransporteerd, waar de goederen werden geïnventariseerd.

„Wat daarna volgt”, schrijft De Vries, „is de treurige geschiedenis van verspreiding en vernietiging van bijna het gehele muziekhistorische bezit van Landowska”. Wat nog van haar collectie over is, probeert ze na de oorlog terug te vorderen. Zonder succes. Landowska ontvangt geen enkele vorm van compensatie en moet tot haar dood in 1959 noodgedwongen een uiterst bescheiden leven leiden.

Het ‘geval-Landowska’ wordt op de tentoonstelling uitvoerig behandeld. Het toont aan hoe nietsontziend en systematisch de nazi’s te werk gingen. Gedetailleerde inventarisaties laten de bezoeker huiveren. Museumdirecteur Michael Blumenthal vermeldt het met nadruk, „deze typisch Duitse bureaucratie om in lijsten vast te leggen wat van wie werd gestolen”. Op de expositie zijn er treffende staaltjes van te zien.

Roof en restitutie. Cultuurgoed uit joods bezit van 1933 tot heden. Tot 25 jan 2009. Joods Museum te Berlijn. Cat €24,90.

Ziewww.jmberlin.de