Koploper Excelsior is in de eerste divisie tegen een nederlaag aangelopen. De Rotterdamse voetbalformatie ging bij FC Eindhoven verrassend met 1-0 onderuit. Leendert van Steensel scoorde in de eerste helft in eigen doel. De thuisploeg beëindigde het duel met negen man. Prince Asubonteng en Ruud van der Rijt moesten in de slotfase van het veld na hun tweede gele kaart. Excelsior kon de numerieke meerderheid echter niet uitbuiten.