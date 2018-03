Even haalt iedereen opgelucht adem

Het casino dat beleggen heet kende gisteren bijna alleen maar winnaars. In een ongekende spurt omhoog noteerden nagenoeg alle Europese beurzen de grootste dagwinsten ooit. De Duitse DAX-30 sloot 5,6 procent hoger, de Amsterdamse AEX 8,6, in Londen deed de FTSE-100 er met 8,8 procent nog een schepje bovenop en de CAC-40 in Parijs pakte zelfs 9,3 procent.

Net zoals het pessimisme eerder deze week geen grenzen kende, was ook het optimisme van vrijdag mateloos. In één dag leken de beurzen al het enthousiasme te verjubelen over het ophanden zijnde reddingsfonds van de Amerikaanse regering. Van collectief dumpen sloeg de stemming om in collectief instappen. De eerder zwaar getroffen financiële instellingen liepen voorop: Royal Bank of Scotland steeg 39,5 procent, Barclays 29,6, Crédit Agricole 26,3. Op de AEX steeg ING 21,2 procent, gevolgd door Aegon (20,5) en Fortis (17,1).

De juichstemming werd verder gevoed door acties van Groot-Brittannië, de VS, Frankrijk, Portugal en Ierland om het short gaan aan banden te leggen, hetgeen dempend werkt op het omlaag speculeren van aandelen.

De toch ook stevige koerssprong op Wall Street (3,5 procent) verbleekte bij het Europese vreugdevuur. In de VS was de weg omhoog donderdagmiddag al begonnen (plus 3,9 procent) toen de eerste geruchten over het reddingsfonds de markt bereikten. Beleggers lijken zich ook te realiseren dat het fonds weliswaar redding brengt op korte termijn, maar op lange termijn de schuld van de VS met honderden miljarden verhoogt.

Grote vraag is nu of na het weekeinde, als het fonds daadwerkelijk het levenslicht ziet, er nog een restje optimisme over is. Of hebben de gokkers van vandaag de werkelijkheid van morgen alweer in de huidige koersen verwerkt?