Eurlings: nu snelle aanpak van files

Nog in deze kabinetsperiode gaat op dertig plaatsen de schop in de grond om wegen te verbreden en zo de belangrijkste knelpunten bij de files weg te nemen. Dat heeft verkeersminister Camiel Eurlings (CDA) gisteren gezegd nadat het kabinet had ingestemd met spoedwetgeving over wegverbreding. De transportsector heeft instemmend gereageerd.

Volgens Eurlings kan ook in de toekomst de besluitvorming bij andere projecten flink worden versneld. Kleine onvolkomenheden in een besluit kunnen voortaan snel worden rechtgezet, zonder dat er een hele nieuwe procedure aan te pas hoeft te komen. Dat scheelt veel extra tijd. Aan de milieubelangen wordt echter niet getornd, benadrukte Eurlings, en ook de inspraak blijft behouden.

De spoedaanpak, waarover het kabinet het gisteren eens werd, speelt alvast in op nieuwe landelijke regels voor de kwaliteit van de lucht die eraan zitten te komen, het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Hierdoor kunnen projecten snel worden losgetrokken. De gevolgen van de aanleg van een snelweg voor de vervuiling van de lucht kunnen straks gemakkelijker en ook sneller worden berekend. Verder zal de milieueffectreportage beter aansluiten bij de eisen van de Europese regelgeving.

Brancheorganisaties in de transportsector Koninklijk Vervoer Nederland (KNV), Transport en Logistiek Nederland en verladersorganisatie EVO hebben positief gereageerd op de stap van Eurlings. „De spoedwet wegverbreding biedt eindelijk uitzicht op doorbreking van de impasse die in Nederland is ontstaan rondom uitbreiding van weginfrastructuur”, aldus TLN en EVO. KNV ziet het besluit „als een belangrijke eerste aanzet om de Nederlandse economische positie weer te versterken en de fileproblematiek aan te pakken”.

Anderhalve week geleden maakten Eurlings en minister Cramer (Milieu, PvdA) bekend dat werkgevers voorlopig niet worden verplicht maatregelen te nemen die files tijdens de spits tegengaan. In de regio’s Haaglanden, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven-’s Hertogenbosch en Arnhem-Nijmegen zijn al afspraken gemaakt tussen werkgevers en overheden. Dat varieert van flexibele werktijden en telewerkplekken tot beter vervoer van en naar bedrijventerreinen.