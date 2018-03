David Arroyo heeft de negentiende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De Spaanse wielrenner, in dienst van Caisse d'Epargne, was na een rit over 145,5 kilometer in de eindsprint sneller dan zijn Wit-Russische medevluchter Vasili Kirijenka. De Spanjaard Alberto Contador behield de gouden leiderstrui.