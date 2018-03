Eis: levenslang in moordzaak R`dam

De officier van justitie heeft gisteren voor de rechtbank in Rotterdam levenslang geëist tegen Brian R. Het Openbaar Ministerie (OM) houdt hem verantwoordelijk voor het medeplegen van moord, een of meerdere pogingen tot moord en een verkrachting. De schietpartij vond in januari 2007 plaats op het Rotterdamse schiereiland Katendrecht. Daarbij kwam een man om het leven. Het OM sprak van ”een volstrekt willekeurig slachtoffer van de blinde woede van de verdachte”. De officier verdenkt R. er ook van nog geen twee maanden later in Leeuwarden een vrouw te hebben verkracht.