FC Utrecht heeft de eerste punten in de competitie gepakt. In eigen huis won de ploeg van trainer Willem van Hanegem met 1-0 van Willem II. Sander Keller maakte na een half uur het enige doelpunt. FC Utrecht verliet door de zege de laatste plaats in de eredivisie. Voor Willem II betekende het de eerste nederlaag. De Tilburgers behaalden uit de eerste twee wedstrijden tegen Ajax en NAC Breda verrassend zes punten.