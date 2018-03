Een kleintje vergeten

K.C. Nicolaou en T. Montagnon - Molecules That Changed the World. Uitgeverij Wiley-VCH ISBN 978-3-527-30983-2, 366 pagina’s

Hans Jürgen Quadbeck-Seeger - De Elementen Uitgeverij Veen Magazines ISBN 978-9-085-71174-2, 113 pagina’s

‘Ik doe het bijna in mijn broek van opwinding, en moet je vertellen dat ik ureum kan maken, zonder dat ik daarbij mijn nieren gebruik, of wat voor levend wezen dan ook, mens of hond.’ Dat schreef een opgewonden Friedrich Wöhler aan zijn mentor de Zweedse chemicus Jöns Jakob Berzelius. Het is 1828 en Wöhler is er als eerste in geslaagd een natuurlijke, ‘organische’ verbinding na te maken in de reageerbuis. Dat was niet alleen het begin van een nieuwe scheikunde, maar tegelijk ook de doodssteek voor het vitalisme, het idee dat stoffen in levende organismen fundamenteel anders zijn dan die in dode, ‘anorganische’ materie.

Inmiddels zijn er naar schatting zo’n dertig miljoen verbindingen gevolgd. De synthese van ureum – een klein en betrekkelijk eenvoudig molecuul – is niet te vergelijken met de bouwwerken die moderne scheikundigen in elkaar weten te zetten. Hun aandacht richt zich de laatste jaren vooral op de synthese van natuurlijke verbindingen als quinine of het kankermedicijn taxol, van nieuw antibiotica als vancomycine of van natuurlijke verbindingen afgeleide medicijnen, zoals het werkzame bestanddeel van de pil. Meestal is er veel geld te verdienen voor wie langs chemische weg een geneesmiddel in handen kan krijgen, in plaats van die met veel moeite uit planten of bacteriën te halen.

K.C. Nicolaou van het Scripps Research Institute in Californië is één van de scheikundigen die zich met dat soort ‘totaalsyntheses’ bezig houdt. Hij is daarin zeer succesvol, zoals overduidelijk naar voren komt in het boek dat hij onlangs schreef over ‘moleculen die de wereld hebben veranderd’.

Die titel is misleidend, want een molecuul als ammoniak, noemt Nicolaou niet eens. Terwijl als er één molecuul is dat het leven op aarde écht heeft veranderd, dan is het wel die simpele verbinding tussen een stikstofatoom en drie waterstofatomen. Ammoniak is de grondstof voor kunstmest, waar een derde van de wereldbevolking voor zijn voedselvoorziening van afhankelijk is.

Chemisch is daar van alles over te vertellen: Fritz Haber slaagde er in 1910 als eerste in om stikstof uit de lucht te laten reageren met waterstof. Hij gebruikte een katalysator om die reactie te versnellen en kreeg voor die ontdekking de Nobelprijs.

Waarschijnlijk vindt Nicolaou dat soort industriële chemie beneden zijn stand. Hij gebruikt zijn creativiteit om veel grotere moleculen met elkaar te laten reageren tot nog ingewikkelder constructies. En het moet gezegd, hij kan daar zeer enthousiast over vertellen, en hij doet dat op heel verschillende niveaus: wie precies wil weten hoe hij en zijn voorgangers de moleculen aaneen weten te smeden kan terecht in kaderstukjes, maar wie alleen een idee wil krijgen waar een molecuul voor dient, of waar het voor het eerst ontdekt werd, wordt ook op zijn wenken bediend.

Daarnaast heeft hij oog voor het menselijke aspect: de mannen achter de moleculen – scheikunde lijkt geen vrouwenbezigheid – komen niet alleen aan het woord over hun ontdekking, maar krijgen elk ook een korte biografie.

Bescheidenheid is Nicolaou wat dat betreft volkomen vreemd want zijn eigen lachende hoofd siert verreweg de meeste pagina’s. Het enige nadeel van dit rijk geïllustreerde en prachtig uitgegeven boek, dat een Nederlandse vertaling verdient, is het gewicht ervan en het onhandige formaat dat bladeren ongemakkelijk maakt.

Veel handzamer, maar volgens een bijna identiek recept geschreven is het boek De Elementen van de Duitse chemicus Hans Jürgen Quadbeck-Seeger. Aan de hand van het periodiek systeem – van waterstof met nummer 1 tot lawrencium met nummer 103 – behandelt hij de atomaire bouwstenen van moleculen volgens een vast stramien: ontdekker, jaar van ontdekking, verklaring van de naam en een kort verhaaltje over de eigenschappen. Simpeler kan het niet en toch werkt de formule wonderwel.

Het boek loopt over van de wetenswaardigheden. Wist u dat niet minder dan vier elementen genoemd zijn naar hetzelfde plaatsje in Zweden ? En dat drie andere er ook als eerste ontdekt werden? Of dat scandium voor het eerst toepassing vond in Russische straaljagers? Of dat het metaal bismut al in de zestiende eeuw werd beschreven? Natuurlijk kun je je afvragen of het wel zo relevant is vele bladzijden te wijden aan records – zoals het grootste, sterkste, duurste, giftigste element – of over het voorkomen van elementen in de bijbel, maar leuk is het wel.

Quadbeck-Seeger biedt daarnaast echter ook de nodige achtergrond over het ontstaan van het Periodiek Systeem en het atoommodel – van Leucippus en Democritus die als eersten de hypothese poneerden dat alle materie om ons heen is opgebouwd uit kleine, ondeelbare bolletjes, tot aan de elektronenschillen van Bohr en de quantumtheorie. Alles wordt kort, maar helder beschreven. En dat is op zich al een prestatie voor een ook weer mooi vormgegeven boek dat duidelijk mikt op een groot publiek.