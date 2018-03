Een heftig weekje op de beurs

Het was een week die niet snel vergeten zal worden. In enkele dagen werd het financiële landschap ruw opgeschud. Vijf dagen later blijken er drie grote banken verdwenen in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië en nationaliseerde Washington de grootste verzekeraar ter wereld. Toen de aandelenbeurzen klaar waren voor de genadeklap, bleken regeringen een helpende hand te bieden. De week eindigde met sterk oplopende koersen en het geloof dat de grote en kleine reddingsacties de sector voor meer malaise zullen behoeden. Het is de vraag of dit geloof gerechtvaardigd is gezien de problemen die veel banken hebben. Een terugblik op een van de meest opzienbarende weken ooit in de financiële wereld.

Maandag

Een dag zonder precedent in de bancaire sector. De wereld ontwaakt met het nieuws dat de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers uitstel van betaling moet aanvragen en rivaal Merrill Lynch zich genoodzaakt ziet om zichzelf te verkopen aan Bank of America. In een klap verdwijnen twee van ’s werelds grootste zakenbanken omdat zij in grote geldproblemen kwamen. Deze zijn veroorzaakt door de grote pakketten aan risicovolle beleggingen die zijn gelieerd aan Amerikaanse hypotheken.

Na een weekend van koortsachtig overleg blijkt niemand Lehman te willen kopen, ook al omdat de autoriteiten geen garanties afgeven. Anders dan in maart laat de Federal Reserve, het stelsel van Amerikaanse centrale banken, het instituut omvallen. Merrill Lynch kiest eieren voor haar geld en verkoopt zichzelf.

Deze aardbeving in het zakenbanksector zorgt voor enorme koersdalingen overal ter wereld, ondanks pogingen van de Europese Centrale Bank (ECB) en Fed om de markten met geldinjecties te kalmeren. De Dow-Jones index, de graadmeter van de wereld, verliest die dag 4,4 procent, de grootste daling sinds de terroristische aanslagen van 11 september 2001. De Amsterdamse AEX-index begint de week op 399,57 en eindigt de maandag op 385,04 punten.

Dinsdag

Waar maandag al geruchten over problemen bij American International Group (AIG) opdoken, blijken die dinsdag bewaarheid. De grootste verzekeraar ter wereld zit in acute geldproblemen en dreigt om te vallen. Nu grijpt de Fed wel in, uit angst voor het wereldwijd domino-effect van een faillissement van AIG. De Fed leent AIG 85 miljard dollar en krijgt daar een controlerend belang voor van 80 procent. Na de eerdere overnames van Fannie Mae en Freddie Mac is Washington nu de grootste verzekeraar en financier van huizen in de VS.

De AEX-index eindigt op 371,20 punten.

Woensdag

De paniekverkopen gaan maar door. De grote verliezen nopen de toezichthouders in Rusland ertoe om de beurs in Moskou te sluiten. In Amsterdam is bankverzekeraar Fortis een van de grote verliezers en zij neemt deze week de ongewone stap om een gerucht over een aandelenemissie te ontkennen.

De AEX eindigt de dag op 356,98 punten.

Donderdag

En weer moet een bank worden gered omdat zij in geldnood zit. Ditmaal gaat het om de Britse hypothekenbank HBOS die wordt gekocht – en gered – door het eveneens Britse Lloyds TSB.

De centrale banken in de wereld proberen uit alle macht om de markten te kalmeren. In een grote actie zorgen de Fed, de ECB en de centrale banken van Zwitserland, Canada en Japan ervoor dat er 180 miljard dollar extra beschikbaar komt om uit te lenen aan commerciële banken. De paniek is groot, zo blijkt ook uit de enorme stijging van de goudprijs – traditioneel een vluchthaven in tijden van crisis. Ook de ontwikkelingen rond het kortlopende Amerikaanse schatkistpapier is bizar. De koers van Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van drie maanden liep zo extreem op, dat de effectieve rente daalde tot 0 procent. De geruchtenstroom gaat door. Zakenbank Morgan Stanley zou een een koper zoeken, evenals Washington Mutual.

De AEX eindigt de dag op 351,66 punten.

Vrijdag

En plots lijkt alles weer goed. Beurskoersen schieten omhoog. De reden: de Amerikaanse regering werkt aan een plan om voor honderden miljarden dollars de riskante beleggingen op de hypothekensector over te nemen van banken en verzekeraars. Peking en Moskou kondigen steunacties aan en kopen voor miljarden dollars aandelen in.

Ook verbieden de Amerikanen en Britten tijdelijk het short-selling. Dit speculeren op koersdalingen wordt gezien als een aanjager van de recente grote koersverliezen.

De AEX eindigt de week op 381,83 punten.