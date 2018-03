Een grote hond zonder kop

Je ziet de viervoeter behangen met rugzakken een helling opklauteren. Als hij boven is, krijgt hij een gemene trap in zijn zij. Hij valt bijna op zijn snuit. Ook zie je hem heel voorzichtig op trillende poten over ijs lopen.

De viervoeter, die verder voetje voor voetje over kapotte keien schuifelt en door de sneeuw draaft, wekt medelijden op. Maar hij heeft geen snufferd, en zijn poten trillen ook niet van angst, want BigDog, zoals zijn baasjes hem noemen, is een robot. Zijn lijf bestaat uit een computer en staal. Zijn hart is een opgevoerde grasmaaimotor, en zo klinkt hij ook.

BigDog is een uitvinding van het Amerikaanse bedrijf Boston Dynamics. Zij kregen er geld voor van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Je kunt dus wel raden waarvoor ze BigDog willen gebruiken. Juist, op het slagveld.

Als soldaten door de rond fluitende kogels hun hoofd niet meer boven de zandzakken kunnen steken en ze hebben bijna geen munitie meer, dan kunnen ze een BigDog om hulp vragen. Zouden de soldaten medelijden krijgen als een BigDog sneuvelt?

