Een frisse blik op de oorlog

Maandag wasdag, heet de foto. Vrouwen uit het strenggereformeerde Twentse Rijssen, die vanaf een vlonder hun in manden meegenomen wasgoed spoelen in een beekje, waarna ze het op een grasveld – de bleek – laten drogen. „Ook midden in de oorlog is het serieus en hard werken geblazen voor de vrouwen van Rijssen”, meldt het bijschrift.

J.E. van Berg-De Haas maakte de foto in de zomer van 1942. De afbeelding, afkomstig van het Nationaal Archief en Elsevier, behoort tot de selectie van Gewoon de jaren ‘40, een expositie van foto’s en films over dat decennium. Die is vanaf vandaag in het Noordbrabants Museum in Den Bosch te zien.

In de roerige jaren veertig volgde na de Duitse bezetting en de bevrijding een periode van wederopbouw. Die gebeurtenissen beheersen „ons beeld” van die tijd, zegt directeur Charles de Mooij van het museum. „Wij ontkennen die verschijnselen niet, maar de manier waarop de gewone burgers destijds doorleefden, is steeds onderbelicht gebleven”, meent hij. „En daar vragen we met Gewoon de jaren ‘40 aandacht voor.”

De kinderen bleven gewoon naar school gaan, de mannen naar hun baas, de vrouwen runden het huishouden. Alles in de schaduw van de oorlog.

In 2005 stonden bij het Noordbrabants Museum vooral babyboomers massaal in de rij voor de tentoonstelling Knus, Nederland in de jaren ‘50 . Er kwamen zo’n 167.000 bezoekers. Twee jaar later kwamen er opvallend veel mensen om het oranje fonduestel en de Brabantia-broodtrommel – zomaar een greep uit de collectie – terug te zien op de expositie Wauw! Nederland in de jaren ’70. Wauw! trok 102.000 bezoekers.

Moet Gewoon de jaren ’40 ook zo’n publiekstrekker worden? „O jee, wéér een expositie over een decennium, zouden mensen kunnen denken, wéér tonen ze in Den Bosch spullen die opoe nog op zolder had staan”, zegt De Mooij. „Nee, dit keer geen objecten. Het is een totaal andere tentoonstelling. Onze bezoekers kunnen op een onbevangen manier kijken naar oude foto’s en filmbeelden, waarin ze met een frisse blik nieuwe dingen kunnen ontdekken.”

Zoals de foto met daarop koningin Wilhelmina, die op 30 augustus 1948 is gemaakt in het Amstel Station in Amsterdam. Alles is zwart-wit, terwijl Wilhelmina volgens De Mooij „letterlijk en figuurlijk een kleurrijk figuur” was. De organisatie van Gewoon de jaren ‘40, onder leiding van van conservator Pascal Viskil, toont een filmpje waarop de wat sombere foto is ingekleurd: De jurken van de afgebeelde vrouwen zijn ineens groen en blauw, en de mantel van de koningin blijkt paars. Zo kijk je toch anders naar de jaren veertig, zegt Viskil.

In 1949 telde Nederland 100.000 personenauto’s, staat geschreven bij een in het hart van Amsterdam genomen foto. Blijkbaar baarde de verkeersdrukte al zorgen, want „als voorzorgsmaatregel” liet de gemeente een verkeerstorentje bouwen om de auto’s te observeren. Achter een passerende wagen (kenteken GX-3185) is midden op straat een politieman zichtbaar die het verkeer met draaibare stopborden in goede banen leidt. Opvallend detail: alle mannen dragen hoeden.

In de jaren veertig was het maken van kleurenfoto’s ingewikkeld, zeker tijdens de bezetting toen het benodigde materiaal niet vanuit Amerika kon worden geïmporteerd. Toch toont de expositie ‘kleur’, in het bijzonder van Alphons Hustinx uit Roermond. Uit 1943 dateert zijn Kindervoetjes. De afbeelding toont kinderbenen met rode, papieren sandaaltjes waaronder houten zolen, gemaakt door „handige ouders”, zo vermeldt het bijschrift.

Leer was „op de bon” en dus moeilijk verkrijgbaar. Maar er waren mensen die niet zonder leren schoenen konden. „Soms moesten lampenkappen of aktetassen er dan vanwege het leer aan geloven.”

Guido de Vries

‘Gewoon de jaren ‘40’ gaat vandaag open en duurt tot en met 4 januari. Uitgeverij Waanders geeft bij de tentoonstelling ‘Het jaren 40’ boek uit. Prijs: 14,95 euro.