Edinburgh prijst J.K. Rowling

Edinburgh heeft de schrijfster van de succesvolle Harry Potter-reeks, J.K. Rowling, onderscheiden voor haar bijdrage aan de Schotse hoofdstad. De avonturen van de tovenaarsleerling spelen zich af in een omgeving die lijkt op Edingburgh en de Schotse hooglanden. Rowling, die sinds vijftien jaar in Edinburgh woont en een deel van de Potter-boeken in cafés in de stad schreef, zei erg vereerd te zijn. ”Edinburgh is de stad waar Harry in zeven boeken opgroeide.”