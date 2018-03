Duurzaam ondernemen is nog steeds ver weg

In `De stelling van` (Opinie & Debat, 13 september) stelt Rick van der Ploeg dat in de voorbije decennia eenderde van `s lands aardgasbaten besteed zijn aan consumptieve uitgaven en uitkeringen en eenderde aan infrastructuur - niet zelden aan slecht doordachte grootschalige projecten, want het ervoor gereserveerde geld moest toch op.

Deze uitspraak deed mij denken aan wat milieuactivist Wouter van Dieren ooit schreef: ”In het nationaal product worden, zoals bekend, de voorraden aan natuur en milieu als onbelangrijk of gratis beschouwd. Maar het verbruik ervan, geldt, vreemd genoeg, als groei. Zelfs het opmaken van het aardgaskapitaal geldt als groei. Als na de conversie van grondstoffen en milieu in goederen en diensten het afval datzelfde milieu weer belast, geldt die fase ook weer als groei.”(Het groene universum, 1994). Qua duurzaam ondernemen is de overheid wat het gas betreft de afgelopen 15 jaar inderdaad niet erg veel opgeschoten.