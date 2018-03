Drie Toppers naar Eurosongfestival

Niet de zangeres Anouk, die zich eerder geïnteresseerd toonde in deelname, maar het razend populaire zangtrio de Toppers gaat volgend jaar als Nederlandse vertegenwoordiging naar het Eurovisie Songfestival. De organiserende NOS gokt liever op de exuberante samenzang van de veertigers Gerard Joling, René Froger en Gordon (Heuckeroth) dan op het Haagse rockgeluid van de veel jongere Anouk.

Naast hun solocarrières vormen Joling, Froger en Gordon sinds 2005 een paar avonden per jaar het trio de Toppers, met doorgaans uitverkochte concerten in de Amsterdam Arena waarvan bovendien vele tienduizenden cd’s en dvd’s worden verkocht. In steeds uitzinniger uitdossingen – inclusief opulente bontjassen en voyante verentooien – zingen ze hun eigen hits, maar ook veel klassiekers uit het ijzeren poprepertoire en altijd een medley van succesnummers uit de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival.

Ieder jaar gingen de concerten gepaard met opzichtig gekibbel tussen Joling en Gordon, waarbij Froger als de enige hetero van het trio telkens de bemiddelaarsrol speelde. Als ze aan het Songfestival zouden meedoen, zei Gordon al eerder, kan Froger „als hetero laten zien dat zo’n festival ook voor die doelgroep is.” Joling en hij zouden dan „een hysterische act” kunnen opvoeren. Blijkens de reacties op diverse Songfestival-sites verschenen, wordt het homo-image van het evenement extra onderstreept door de keuze voor de Toppers. Op 1 februari wordt tijdens een nationale finale het lied gekozen.

De internationale finale volgt op 16 mei in Moskou, omdat het festival vorig jaar werd gewonnen door Rusland. De Toppers moeten zich daarvoor echter eerst nog zien te plaatsen via een van de twee halve finales in de voorgaande dagen. Dat is de Nederlandse inzending nu al vier jaar lang niet meer gelukt. Ook los van elkaar hebben de Toppers tot dusver geen Songfestival-succes kunnen boeken. Joling eindigde in 1988 op de negende plaats met het nummer Shangri-la en Gordon ging al twee keer „roemloos ten onder” in de nationale finale. Froger deed niet eerder mee.