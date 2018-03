DreamWorks krijgt geld uit India

Filmproducent DreamWorks van Steven Spielberg heeft een financieringscontract getekend met Reliance Entertainment uit India. Dat heeft een bron dichtbij de onderhandeling tegen persbureau AP bevestigd. Het zou gaan om een contract waarbij Reliance 500 miljoen dollar rechtstreeks investeert in DreamWorks en nog eens 700 miljoen via een constructie met de Amerikaanse bank JPMorgan Chase. Het samenwerkingsverband wil zes films per jaar gaan uitbrengen. Met de deal koopt DreamWorks zich uit bij Paramount-dochter Viacom, dat het filmproductiehuis in 2006 voor 1,6 miljard dollar kocht. Paramount verzond een persbericht waarin het de medewerkers van DreamWorks veel succes wenste.