Rajendra Debkota (50), landbouwingenieur uit Nepal, kan na 74 dagen hongerstaking nauwelijks nog praten. Hij ziet er grauw uit, hij heeft pijn, kan bijna niet meer lopen. Of hij toch doorgaat? „Ik kan niet nadenken over wat ik vandaag of morgen doe. Ik ben alleen met mijn lichaam.”

Debkota ligt in een zaal van het Latijns-Amerika Huis in Brussel, met nog zeven hongerstakers – uit Nepal, Ivoorkust, Congo, Guinee, Brazilië, Iran. Een Algerijn die ook meedeed, ligt in het ziekenhuis met nierproblemen. Omdat het ramadan is, dronk hij overdag geen water, thee of koffie. Dat doen de anderen nog wel.

Moussa Diakite (33) uit Ivoorkust, die naast Debkota ligt, was al twee keer in het ziekenhuis, maar dat wil hij niet meer. Hij wil niet behandeld worden, zegt hij. „Doodgaan is voor mij nu geen probleem. Ik ben moe.”

In een universiteitsgebouw zijn nog zo’n zeventig illegale immigranten in hongerstaking. Ze eisen een verblijfsvergunning. Kerken, vakbonden en vluchtelingenorganisaties voeren ook actie omdat ze vinden dat de regering met de zogenoemde ‘rondzendbrief’ moet komen, waarin criteria komen te staan voor een generaal pardon. Die brief zou al in het voorjaar verschijnen.

Begin juli kregen nog zo’n honderd hongerstakers een verblijfsvergunning van drie maanden, met de toezegging dat die verlengd kon worden tot negen maanden. Volgens een woordvoerder van minister Annemie Turtelboom (Migratie en Asiel) was dat „tactiek”, bedoeld om de hongerstakers met hun actie te laten ophouden. „We hebben dat idee van Frankrijk: een verblijfsvergunning van drie maanden, om mensen te laten bijkomen. Er is ook geen luchtvaartmaatschappij die mensen in deze toestand zal vervoeren. We hebben gezegd: als de dokter het nodig vindt, kan de periode worden verlengd.”

Maar er kwam veel kritiek op. Van rechtse partijen als Vlaams Belang en Lijst Dedecker, die de minister (van de liberale ‘Open VLD’) slap beleid verweten. En ook van hulporganisaties, die vonden dat haar beleid willekeurig was. „Dat doen we dus niet meer”, zegt de woordvoerder. Drie maanden kunnen de hongerstakers krijgen. Daarna moeten ze weg.

De rondzendbrief over een generaal pardon komt nog wel, maar de minister zegt nu niet meer, zoals begin dit jaar, wanneer dat zal zijn. De brief zal horen bij nieuw beleid voor asiel en immigratie.

Bij de hongerstakers komt elke dag een arts langs die hen weegt, hun bloeddruk meet en pijnstillers voorschrijft. „Het gaat slecht”, zegt huisarts Julie Gosuin. „Iedereen heeft pijn, ze voelen de dorst niet meer. Ze kunnen een hartstoornis krijgen, er kan elk moment iets gevaarlijks gebeuren.”

In een kamertje naast de grote zaal van het Latijns-Amerika Huis zit Nicole Ngama (29) uit Congo. Dit is haar derde hongerstaking. Aan de eerste, in 2006, kwam een eind, zegt ze, omdat de politie haar naar het ziekenhuis bracht waar ze tegen haar zin werd gevoed. De tweede was afgelopen voorjaar, in de Brusselse Begijnhofkerk. De kerk was te vol, er moesten actievoerders weg. Toen kwam ze hier.

Ze zegt dat haar ouders doodgingen toen ze twaalf was en dat ze gedwongen werd om mee te vechten in het leger van de Congolese president Kabila. Ze vluchtte eerst naar Zambia en in 2004 kwam ze naar België. Haar asielverzoek werd afgewezen, ze werkte zonder vergunning in een bejaardentehuis in Brussel.

Of ze iets begrijpt van de Belgische politiek? Die is vooral druk met zichzelf, omdat de regeringspartijen een belangrijke staatshervorming hebben beloofd waar ze het maar niet over eens kunnen worden.

Nicole Ngama knikt, maar een Vlaamse oud-vakbondsman die bij het gesprek zit, Pol Van Camp, geeft antwoord. Van Camp heeft zelf al een paar keer meegedaan aan de hongerstakingen, nu helpt hij de actievoerders. Nicole is niet dom, zegt hij, en hij wijst op de boeken en tijdschriften naast haar matras. En in het Latijns-Amerika Huis hebben ze het vaak over politiek. „Deze stakingen zijn er vooral omdat er nu geen beleid is.”