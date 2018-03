'Degradatie uit profvoetbal' Dan ook verplicht promoveren?

Een werkgroep van de KNVB komt voor 15 oktober met een plan om de eerste divisie financieel en sportief gezond te maken. Als de clubs in het betaald voetbal hiermee op 1 december tijdens de najaarsvergadering instemmen, is de verplichte degradatie naar de amateurs voor de huidige competitie van de baan. In een brief aan de clubs van 30 juli stelde het bestuur betaald voetbal (lees: directeur Henk Kesler) dat vanaf dit seizoen de nummer twintig van de eerste divisie voor het eerst degradeert naar de amateurs, tenzij er „een gezondmaking” of sanering zou plaatsvinden. In dat geval mocht de promotie-degradatieregeling tussen de eerste divisie en de amateurs een jaar worden uitgesteld.

Na die aankondiging stak er een storm van protest op. De belangenvereniging van de eerste divisie (CED) en de Centrale Spelers Raad (CSR) stapten uit de werkgroep die een nieuwe regeling onderzoekt. Inmiddels is er een nieuwe commissie met daarin bijna alle belangengroeperingen en een vertegenwoordiger van de bond geformeerd onder voorzitterschap van Gerard Bouwer, lid van de raad van toezicht van de KNVB. Namens de CED heeft Simon Kelder zitting in de werkgroep. „We zoeken naar een oplossing waarmee alle partijen kunnen leven”, zegt de directeur van Excelsior. „Wij kijken naar de gezondmaking van de eerste divisie en met een schuin oog ook naar de promotie-degradatieregeling. Maar dan wel een goede opzet. Het kan niet zo zijn dat de clubs die uit de eerste divisie degraderen voor eeuwig in het land verdwijnen van 84 amateurclubs. Je moet een klimaat scheppen waarin de degradant op z’n minst in het leven blijft en een goede kans heeft terug te komen.”

Kelder zegt drie maanden kwaad te zijn geweest op de brief van Kesler. „Die sloeg werkelijk nergens op. Wij voelden ons in de steek gelaten door deze impulsieve daad. De ruzie is nu over. We moeten verder. Ik zou zeggen, om met Feyenoord te spreken, geen woorden maar daden.”

Kesler heeft van de promotie-degradatieregeling een stokpaardje gemaakt. Hij wordt hierin gesteund door de wereldbond FIFA die bepaalt dat voetbalcompetities om sportieve redenen een open karakter moeten hebben. In Nederland was als enige land ter wereld geen degradatie mogelijk vanuit het profvoetbal.

Uitstel van de regeling kan een probleem geven met de amateurs. Die besloten na het (voorlopig?) afblazen van de Topklasse tegemoet te komen aan de wens van de afdeling betaald voetbal om vanaf volgend seizoen een degradant uit de eerste divisie toe te laten in een van de zes hoofdklassen. Dit op basis van een regionale indeling. Een eerste divisionist kan er ook voor kiezen naar de zaterdagafdeling te gaan. Tegelijkertijd werd vastgelegd dat de amateurkampioen dan de mogelijkheid moet hebben om te promoveren naar het profvoetbal. „Die maatregel is nu niet meer terug te draaien”, zegt Ruud Bruijnis, directeur amateurvoetbal van de KNVB. „We hebben dat in goed overleg met de profs besloten. Ik zou het opmerkelijk vinden als betaald voetbal nu uitstel wil van degradatie als al jaren de wens bestaat dit in te voeren.”

Wanneer er vanaf seizoen 2009-2010 wél een profclub naar de amateurs degradeert, is het de vraag of er dan automatisch ook een amateurclub promoveert. En als dat bijvoorbeeld vier jaar lang niet gebeurt, bestaat de eerste divisie uit nog slechts zestien clubs. „In theorie kan dat”, erkent Bruijnis. „Maar ik kan me niet voorstellen dat er jaar in, jaar uit geen amateurclub naar de profs promoveert. Ik ken verschillende verenigingen die de ambitie hebben om naar de eerste divisie te gaan.”

Feit blijft dat de nummer laatst in de eerste divisie straks gedwongen wordt af te dalen naar een onzeker bestaan, terwijl de amateurs kunnen kiezen. Daar is bijvoorbeeld de Centrale Spelers Raad fel op tegen. „Verplicht promoveren op sportieve gronden vanuit de amateurs is voor ons een must”, zegt Danny Hesp, voorzitter van de spelersvakbond VVCS. „Maar ik besef dat de amateurclubs hier nog niet klaar voor zijn. Bedenk eerst een zinnige regeling. Eenzijdige degradatie kan tot verlies aan arbeidsplaatsen leiden. Degradanten moeten snel kunnen terugkeren. Die missen straks allerlei inkomsten, zoals van de tv-rechten.”

Mede om die reden noemt directeur Hans Erkens van Fortuna Sittard eventuele degradatie naar de amateurs „een ramp”. Zijn club staat momenteel op de laatste plaats in de eerste divisie. Fortuna werkt met een begroting van twee miljoen euro, veel lager kan dus niet. Degradanten krijgen weliswaar nog een paar jaar steun van de bond om de arbeidscontracten af te bouwen. „Financieel zal het toch een probleem worden, daar hoeven we niet zo ingewikkeld over te doen”, stelt Erkens. „Het verschil tussen de hoofdklasse en de eerste divisie is te groot.” Niettemin vindt Erkens, die zegt dat Fortuna in principe financieel gezond is, het „prima” als er een promotie-degradatieregeling komt naar de amateurs. „Dat past bij voetbal. Maar het is naar mijn mening veel beter om het vanaf volgend seizoen in te voeren.”