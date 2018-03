Deense `financiers` FARC veroordeeld

Zes Denen die T-shirts verkochten met de logo`s van de Colombiaanse guerrillabeweging FARC en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (FPLP) zijn in Kopenhagen veroordeeld. Twee verkopers kregen een half jaar celstraf opgelegd, vier anderen kregen vier maanden. Een deel van de opbrengst van de T-shirtverkoop was voor de FARC en de FPLP bestemd. Beide groeperingen worden door de Europese Unie als terreurorganisaties beschouwd. Bij de arrestatie van de zes in 2006 werd 3.350 euro in beslag genomen. Het zestal organiseerde de verkoop van T-shirts via internet om aan te tonen hoe absurd de Deense en Europese antiterreurwetgeving is, aldus de verdediging.