De week die was

Omvallen, dat is dus wat banken doen. Dat dit wat onbenullig klinkende eufemisme voor de verkruimeling van het grote geldwezen zo om zich heen heeft gegrepen is opmerkelijk omdat het zo’n neutraal begrip is: het suggereert een wankel geheel dat door iets (een briesje, een stoot tegen de tafel) is neergegaan. Een natuurlijk proces eerder dan een resultaat van menselijk handelen. Terwijl we geneigd zijn om faillissementen juist tegengesteld te beoordelen: als een direct gevolg van menselijk falen, doorgaans veroorzaakt door hebzucht. Dat is immers een zonde, en een zonde vraagt om vergelding. In de literatuur geldt dat nog sterker: de financiële ondergang is een straf voor moreel laakbaar handelen, of het nu gaat om Brightness Falls of Madame Bovary.

Toch is er ook in de letteren nog wel een bedrijf te vinden dat zo geruisloos, schijnbaar natuurlijk ten onder gaat dat je het ‘omvallen’ zou kunnen noemen: de General Antwerp Feeding Products Association, in het kort Gafpa, ‘een echt slagwoord [...] Later zal kaas vanzelf wegvallen, want Gafpa wordt spoedig een synoniem van volvette Edammer-kaas [...] En niemand die weet dat Fransje Laarmans erachter zit’.

Dat Gafpa geen lang leven beschoren zal zijn, staat vanaf de eerste bladzijde van Willem Elsschots Kaas (1933) vast, in weerwil van de steeds weer herhaalde formule ‘Kaas, dat marcheert altijd’. Interessanter is waarom Laarmans zich in het avontuur stort. Als de mislukking al vaststaat (van de tweeduizend kazen verkoopt hij er negen en een halve, zijn zoon slijt er in één keer 27) gaat hij bij zichzelf te rade. Om het geld of het aanzien was het niet. De lezer weet overigens dat de dood van zijn moeder ermee te maken had, maar Laarmans piekert verder. ‘Waarom heb ik het dan gedaan? Ik walg van kaas. Ik heb nooit verlangd kaas te verkopen. Kaas kopen in een winkel vind ik al erg.’ Zijn deliberaties eindigen uiteindelijk niet bij hebzucht of winstbejag, maar eerder bij het tegenovergestelde: ‘Ik geloof dat het mij overkomen is omdat ik te meegaand ben. Toen Van Schoonbeke mij vroeg of ik het doen wilde, heb ik de moed niet gehad hem en zijn kaas van mij af te stoten, zoals ik had moeten doen. En voor die lafheid doe ik boete.’

Dat is geen grote zonde en Elsschot laat de Gafpa dan ook liefdevol omvallen: hij was zelf genoeg handelsman om de beroepsgroep met compassie te bezien. Van schuldeisers of knokploegen is geen sprake. Laarmans trekt zich terug als vertegenwoordiger, kan de kaas weer bij de Hollanders inleveren en terugkeren naar zijn eenvoudige bestaan op het kantoor van de General Marine and Shipbuilding Company. Waarbij we toch nog zijn aangekomen bij het grote verschil tussen de kredietcrisis en de ondergang van Gafpa. Want dezer dagen zijn het juist de giganten als General Marine die omvallen, eh, zinken.

Arjen Fortuin