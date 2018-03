De stevige omhelzing met Chinezen

Drie deadlines. Voor Fortis dringt de tijd.

Over elf dagen – zeven werkdagen – loopt het derde kwartaal af. Dat is een cruciaal moment om te meten wat de eventuele nieuwe schade van de krediet- en beurscrisis is in de beleggingsportefeuille en hoe sterk de kapitaalbuffers zijn.

Hebben klanten inderdaad massaal spaargeld en andere tegoeden teruggetrokken, zoals door concurrenten is beweerd? De financiële positie kan daardoor onder druk staan. Pas begin november zal Fortis zijn kwartaalcijfers publiceren, maar de toezichthouders in Nederland en België zullen realtime meekijken.

De tweede deadline is vrijdag 3 oktober. Leidens ontzet. Dan zal de toestemming binnen moeten zijn van De Nederlandsche Bank en de Europese Commissie voor de door Brussel gevorderde verkoop van enkele ABN Amro-onderdelen aan Deutsche Bank. Een ongunstige transactie – die Fortis een verlies van 900 miljoen euro zal bezorgen – maar wel de drempel tot de laatste fase van de ABN Amro-overname. Zonder fiat, komt de integratie stil te liggen.

Dan, op 31 oktober, verstrijkt een derde ultimatum dat van cruciaal belang is. Dan moet de transactie rond zijn tussen Fortis en de Chinese verzekeraar Ping An over de verkoop aan de Chinezen van de helft van Fortis’ vermogensbeheertak. Dat blijkt uit gegevens die Ping An bij de beurs van Hongkong heeft gedeponeerd. De al in april aangekondigde joint-venture moet Fortis 2,15 miljard euro opleveren. Contant. Geld dat Fortis in de huidige, onzekere tijden hard nodig heeft. Maar als niet alle voorwaarden „bevredigend” zijn of zijn „afgewezen”–, schrijft de directie van Ping An begin augustus in zijn halfjaarbericht – vervalt de hele overeenkomst. En dan kan Fortis fluiten naar zijn geld.

Fortis heeft Ping An nodig, maar evenzeer heeft Ping An Fortis nodig. Het Belgisch-Nederlandse concern en de op een na grootste verzekeraar van China houden elkaar stevig vast. Of het een warme omhelzing is, of knellende houdgreep moet de komende weken duidelijk worden.

Eind november vorig jaar stapte Ping An groot in Fortis, toen het een belang van 4,18 procent kocht. De deelneming, die niet veel later is uitgebreid tot 4,99 procent, werd door beide partijen met veel trots aangekondigd als het begin van een langdurige, strategische vriendschap. „Dit is het begin van een groter verhaal”, sprak toenmalig financieel bestuurder Gilbert Mittler van Fortis enthousiast. De machtigste operationele man van Ping An, president en financieel bestuurder Louis Cheung, kreeg een zetel in de raad van commissarissen. „We waren al tijden op zoek naar een Chinese commissaris”, zei Mittler.

Het is de vraag of Ping An de deelname in Fortis nog altijd als een langetermijnbelegging ziet. Begin dit jaar was het de bedoeling dat Ping An haar aandelenpakket zou uitbreiden naar 7 procent. Maar daar zagen de Chinezen vorige maand bij nader inzien van af, nadat de investering in Fortis reeds 50 procent in waarde was gedaald. Niettemin zei Cheung bij die gelegenheid Fortis nog steeds te zien als een langetermijninvestering. „We zijn er nog altijd van overtuigd dat deze investering een positief effect heeft op onze winst, middels dividenduitkeringen op de lange termijn.”

Als aandeelhouder kan Ping An over de eerste tien maanden moeilijk tevreden zijn. Volgens China Business News heeft Ping An al 1,6 miljard euro verloren op investering in Fortis. Dat was overigens nog voor de koerssprong van gisteren, toen het aandeel Fortis met ruim 17 procent steeg. Daarbij zal het commissaris Cheung zwaar zijn gevallen dat Fortis-topman Jean-Paul Votron in juli het veld moest ruimen. Volgens een ingewijde waren die twee dikke vrienden binnen de Fortis-top.

Ook voor Ping An is de investering in de vermogensbeheertak van Fortis Investments van groot belang. Niet alleen in strategische zin. Het doorgaan van deze samenwerking opent de weg naar (koers)herstel. Fortis krijgt met de overboeking van ruim 2 miljard weer wat lucht op de balans.

Aan de andere kant vinden de Chinezen dat ze onder de huidige omstandigheden misschien wel te veel betalen voor dat vijftigprocentsbelang in de divisie voor professioneel vermogensbeheer, en zal het nog wat willen afdingen op de prijs.

In grote lijnen staat Ping An voor het volgende dilemma: als de Chinezen Fortis werkelijk cruciaal vinden, dan moeten zij nu aandelen bijkopen. Gelijk het staatsfonds Chinese Investment Corporation, dat gisteren aankondigde haar belang in de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley wel te willen vergroten van 9,9 procent naar 49 procent.

Maar ook een kleine uitbreiding van het pakket zou al aan andere beleggers een luid signaal van vertrouwen geven. Voor een prikkie kan Ping An haar belang tot boven de bij de AFM zichtbare meldingsgrens van 5 procent tillen. A small step voor een belegger, a giant leap voor het beleggersdom.

Als Ping An niets meer in Fortis ziet, dan is het de vraag wat zij moet met de samenwerking. Stoppen en verlies nemen?

Los van het oordeel van de Chinese toezichthouders kan Ping An daar op verschillende manieren onderuit. Eén van de contractueel vastgelegde argumenten waarmee Ping An de overeenkomst kan intrekken, luidt changes in the economy generally. Een ruime definitie. Er is geen fantasie voor nodig om de aardbeving op de financiële markten van afgelopen week onder die noemer te scharen.

Maar dan staat de toekomst van de Belgisch-Nederlandse bankverzekeraar eveneens op het spel.

