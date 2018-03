De sterren van De Leeuw

Ze kennen elkaar sinds het programma Sterrenslag, Paul de Leeuw en Joop van den Ende. Van den Ende zocht in 1987 een vervanger voor André van Duin, die het spelprogramma voor sterren aan elkaar kon praten. Hij hoorde de 25-jarige Paul de Leeuw op de radio in zijn programma Lieve Paul en belde hem op. „Zie je die mensen daar”, zei Van den Ende op het opnameterrein, wijzend naar de overvolle tribunes. „Die roepen straks allemaal jouw naam.” Om die voorspelling uit te laten komen, liet Van den Ende zelf de spandoeken met mijn naam erop drukken, lacht De Leeuw. Nu zijn ze partners in een nieuw productiebedrijf, ‘En Vele Anderen’, een verwijzing naar de vaak anonieme redacteuren en productiemedewerkers op de aftiteling bij tv-programma’s.

In het nieuwe kantoor op een bedrijventerrein in Almere ontvouwen ze hun plannen: creatief directeur Paul de Leeuw, algemeen directeur Stef Collignon, investeerder Hubert Deitmers (Van den Ende & Deitmers Venture Capital Partners) en presentatrice en eerste E.V.A-telg Daphne Bunskoek. Plannen zijn er genoeg, want De Leeuw heeft veel ambitie: het beste uit tv-sterren halen, ze laten meedenken met het programma, een format uitbouwen rond een presentator in plaats van andersom. Je eerlijk gedragen op tv, tijd nemen om programma’s uit te denken en pas gaan draaien als je voelt dat je er klaar voor bent.

Het zijn zaken die er om financiële redenen bij televisiezenders meestal bij inschieten. Wie gaat dat allemaal betalen? De Leeuw: „Het voelt ontzettend veilig met Van den Ende en Deitmers achter me.” Hoeveel geld er in het bedrijf zit, of er een open budget is, komen we niet te weten. „Niet belangrijk,” zegt Hubert Deitmers. „Het gaat erom dat mensen hier de ruimte krijgen om hun creativiteit te ontplooien.”

Naast televisiemaken heeft En Vele Anderen ook een uitgeverij (die voorlopig alleen het verzamelde werk van De Leeuw uitbrengt) en blijft De Leeuw bedrijfsfeesten in de sfeer van het programma Mooi Weer De Leeuw organiseren.

De oprichting van En Vele Anderen („liever niet afkorten, dat klinkt zo evangelisch”, aldus De Leeuw) lijkt een gevolg van De Leeuws vaak geuite frustratie over de macht van de netmanagers op de publieke netten. Televisieprogramma’s worden steeds vaker gemaakt om in een ‘timeslot’ van een bepaalde zender te passen: is er bijvoorbeeld tussen vijf en zes ‘s avonds op Nederland 2 een consumentenprogramma nodig, dan schrijft een omroep zich in voor zo’n timeslot, bestelt een programmaformat bij een producent, en zoekt er vervolgens een presentator bij.

De Leeuw en zijn productiebedrijf willen dat juist omdraaien. „We willen weer ambachtelijke televisie maken. Eerst spreken met de persoon en daarna bekijken wat een geschikt format zou kunnen zijn. Niet: vandaag zijn opvoedingsprogramma’s hip en nu zoeken we er een presentator bij. Dat werkt niet.”

Als voorbeeld noemt hij het niet zo succesvolle RTL-programma (601.000 kijkers) Million Dollar Wedding, dat wordt gepresenteerd door Wendy van Dijk. „Past zij wel bij die formule, zoals de producent het bedacht heeft?”, zegt De Leeuw. Hij roemt Van Dijks talent in live shows en haar komisch talent als typetje Ushi. „Als ze in Million Dollar Wedding de draak zou hebben gestoken met het instituut huwelijk, zo van ‘wat mij niet lukt, gaan jullie toch proberen’, dan was het misschien een stuk geslaagder geworden, in elk geval eerlijker.”

Dat gemis aan aandacht voor de persoon achter de presentator blijkt een gevoelige snaar. Bunskoek: „Het is vervelend dat bij zenders wordt gezegd: ‘hoe lang heb jij nog een contract? Mooi, dan kun jij dit programma doen’. Je hebt nauwelijks inspraak, de voorbereidingen zijn eigenlijk al voorbij – maar ondertussen word jij er als presentator wel vaak op afgerekend, alsof het jouw programma is.”

Het lijkt een brede trend om programma’s te bouwen rond een ‘karakter’. Bij kok Gordon Ramsay, babyfluisteraar Derek Ogilvie of zwangere Bridget Maasland in Hoe Word Ik Mama In Amsterdam Zuid? dicteert het karakter van de ster het format. Met die concentratie op persoonlijkheden is Van den Ende groot geworden, zegt De Leeuw. „Hij zegt steeds tegen me: ‘je moet mensen aan je binden’. Joop is mijn coach, ik doe alles wat hij zegt.” Van den Ende denkt graag ook inhoudelijk mee over programma’s en sterren. „Dan belt hij op – ik schrik me dood, denk dat de financiering weer wordt teruggetrokken – maar dan begint hij over de brainstorm die we hadden: ‘Is het niet leuk als de kandidaten een koekenpan voor hun gezicht moeten houden?’ Dat soort dingen. Het is voor hem een soort hobby.”

Zo werd presentatrice Daphne Bunskoek door Joop van den Ende gescout om bij E.V.A te komen. De Leeuw: „Joop zag haar bij RTL Boulevard, en zei: díe meid moet je aan je binden. Die is veel te slim voor dat soort programma’s.”

Toevallig liep Bunskoeks contract bij RTL4 af. Maar ook anderen willen graag komen brainstormen bij het nieuwe bedrijf. De Leeuw ratelt een lijst namen op van sterren die al geïnteresseerd zijn: Patty Brard, Gordon, Henk van Dorp, Peter van de Vorst, Wendy van Dijk, Caroline Tensen, Chantal Janzen. Niet alleen zichtbare sterren, ook achtergrondtalenten als Erik de Vries, oud-eindredacteur van Barend en Van Dorp, en journaliste Hendrina Praamsma melden zich. En er liggen, zegt De Leeuw, zo’n driehonderd brieven van mensen die aan nieuwe programma’s willen meewerken.

Het bedrijf moet een broedplaats worden. De creatieve sfeer heeft, zegt De Leeuw, al heel wat opgeleverd. En iedereen mag meedoen. „Tegen onze vaste redacteuren (van De Leeuws eigen programma ‘Mooi Weer De Leeuw’, red.) zeggen we ook: laat weten als je iets anders wil.”

Zo’n acht programma-ideeën worden nu gemaakt in een proefaflevering, de zogenoemde pilot-fase. Zo is er een programma voor Chantal Janzen bedacht, werktitel: Chantelt, waarin steeds een cijfer centraal staat. „Een format moet zo simpel mogelijk zijn”, aldus De Leeuw. „Dit idee ligt al jaren in mijn kast. Maar Chantal heeft er absoluut een grote bijdrage aan geleverd.”

Door de sterren te laten meedenken over hun eigen programma, en ze redactionele verantwoordelijkheid te geven, wil De Leeuw een betrokkenheid creëren die zich uitbetaalt in betere televisie. Bovendien levert het verrassende inzichten op. De Leeuw: „Ik hoorde Henk van Dorp hier in het kantoor tegen Gordon zeggen: ‘Ik wil jou wel eens een gesprek zien voeren waarin jij níet lacht’.”

Bij E.V.A draait veel ook om de capaciteiten van De Leeuw zelf, die onverwachte karaktertrekken van de sterren ontdekt en ze aanmoedigt om daar gebruik van te maken. Hij ziet zichzelf vooral als coach en gesprekspartner voor anderen. Daphne Bunskoek: „Paul is echt zichzelf op tv, dat zouden meer mensen moeten leren.” Bij het nieuwe bedrijf is Bunskoek bezig met onder meer een programma waarin ze vrouwenemancipatie in verschillende landen onderzoekt. „Waar kun je als vrouw ter wereld het beste trouwen, of journalist zijn, of werken? Dat soort onderwerpen ligt mij goed. Je moet gebruiken wie je bent, in plaats van een rol te spelen.” De Leeuw heeft op zijn beurt veel vertrouwen in de potentie van zijn presenterende collega’s: „Daphne weet zelf niet dat ze zeven formats bij zich draagt.”

De sterrenoptocht doet denken aan Talpa, de vroegtijdig ter ziele gegane omroep van John de Mol. Gaat E.V.A mensen wegkopen bij de publieke netten, om ze daarna weer terug te verhuren aan de omroepen? „We gaan niemand wegkopen”, zegt de Leeuw. Zelf blijft hij ook gewoon Mooi Weer de Leeuw maken voor de VARA. Wat wel het idee is: Yvon Jaspers enthousiasmeren voor een door E.V.A geproduceerde nieuwe programma en Jaspers dit laten voorleggen aan de KRO. Een format verkopen van binnenuit, is de strategie. Het lijkt een win-win-situatie: het risico van de creatieve ontwikkeling ligt bij E.V.A en de zenders krijgen na behandeling bij De Leeuw een betere versie van hun eigen ster terug.

Trekt E.V.A daarmee een lange neus naar de netmanagers, die door De Leeuw steeds beticht worden van overdreven bemoeienis? „We willen ze juist helpen”, glimlacht De Leeuw.

De netmanagers zijn al uitgenodigd in Almere, en ook met RTL4 is al gesproken. De Leeuw is blij met zijn nieuwe ondernemersschap, zegt hij, en ja, hij zou best een serieuze speler willen worden op de mediamarkt, zoals Endemol of Eyeworks. „We hebben het moment mee”, zegt De Leeuw. „Dat geeft een enorm geluksgevoel. Nu moeten we ons alleen nog bewijzen.”