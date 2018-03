De stelling van Robert ten Brink: Vertrouw mij, want ik heb goede bedoelingen

Uw nieuwste televisieprogramma, ‘Het moment van de waarheid’, dat vanavond voor de derde keer wordt uitgezonden, stuit op kritiek. Kunt u uitleggen waar de show over gaat?

„Zeker. Vóór de show beantwoorden de kandidaten vijftig vragen aan de hand van een leugendetector. Vragen van ‘Heb je wel eens een appel gepikt?’ tot ‘Is het waar dat je meer van je moeder houdt dan van je vrouw?’. Die vragen zijn een weerslag van de gesprekken die wij met de kandidaat en zijn familieleden hebben gevoerd, zodat ze relevant zijn. De leugendetector registreert hun antwoorden. Van die vragen selecteert de redactie er 21 voor de show. Hoe meer vragen de kandidaat naar waarheid beantwoordt, hoe meer geld hij kan verdienen. Maximaal honderdduizend euro. Ik stel die vragen, de kandidaat zit tegenover mij. Naast ons, op een bank zitten familieleden en vrienden die de kandidaat zelf heeft uitgenodigd.”

En er zit tijd tussen de leugendetector en de opname van de show?

„Ja, een aantal weken. Dus de kandidaten hebben alle tijd om de gestelde vragen te bespreken met hun familie en vrienden.”

Aaf Brandt Corstius, columniste bij nrc.next, noemde de show de ‘satanische versie van Lotto Weekend Miljonairs’. Dat was een succesvol programma dat u tien jaar lang heeft gepresenteerd. Verbaast die kritiek u?

„Ik ben geneigd best wel een beetje slecht te denken over de mensen die dit schrijven want ze zijn het aan hun stand verplicht, en de krant moet ook vol. Dus die kritiek verbaast me niet. Maar aan de andere kant wordt het programma blijkbaar shockerender ervaren dan hoe ik het zelf ervaar. Dat verbaast me wel.”

U vindt de show niet shockerend?

„Nee, je kunt er alle kanten mee op. Ik ken het programma uit Amerika en zowel daar als in andere landen zijn er versies van ‘Het moment van de waarheid’ die echt niet door de beugel kunnen. Je kunt er de meest ranzige boel van maken die je wilt. Maar dat wil ik niet. Ik zwak de toon van de vragen bijvoorbeeld af.”

Kandidaten vertellen waarheden die ze spontaan nooit aan hun naasten zouden vertellen. Zoals: ‘Ja, ik heb er weleens aan gedacht te scheiden van mijn man’, of ‘Ik houd meer van mijn schoonouders dan van mijn ouders’. Dat maakt de show shockerend.

„Dat is nu precies waar ik zo verbaasd over ben, want diezelfde kritiek heb ik zestien jaar geleden met ‘All you need is love’ ook gehad. Kritiek als: waarom moeten mensen openlijk, op televisie, een relatie beëindigen? Waarom hebben ze jou daar voor nodig? Ik heb dit soort kritiek al tien keer meegemaakt.”

‘All you need is love’ leek nog een goed doel te dienen, hier en daar. Het vieren van de liefde. ‘Het moment van de waarheid’ dient geen doel. Of ziet u dat anders?

„Beide programma’s dienen hetzelfde doel, namelijk televisie maken. De grootste fout die kandidaten in een televisieprogramma soms maken, is dat ze zich niet realiseren dat het uiteindelijk niet om hen draait, maar om het programma dat wordt uitgezonden op televisie. Daarin bestaat geen verschil tussen de commerciële en publieke omroepen, want of je nu bij Paul de Leeuw voor gek gaat staan of dat je een vraag over jezelf beantwoordt in mijn show, het dient het programma, en het gaat om de meerdere glorie van het programma en de makers daarvan.”

Wat is dan het doel van het televisie maken?

„De mensen thuis amuseren. Althans, dat is het doel van de programma’s die ik maak. En toen ik de Amerikaanse variant van dit programma zag, dacht ik: dat wil ik ook. Ik zag me het programma meteen doen, maar dan wel op mijn manier. Ik wil er een Nederlandse variant van maken.”

Dit concept heeft volgens mij inherent iets slechts, dat moeilijk valt te rijmen met goede bedoelingen. En dat slechte is, dat je wordt beloond om jezelf te verloochenen.

„Nee, dat is niet waar. Juist niet. Het is juist een heel originele manier om het eens over jezelf te hebben.”

Het over jezelf hebben gebeurt al veel op televisie. Maar dit is geen reality, dit is ‘reveality-tv’. Dingen worden onthuld die normaal achterwege blijven.

„Ik begrijp dat jij dat vindt, maar ik vind dat niet. Anders zou ik het programma natuurlijk nooit willen presenteren. Dan zou ik denken: bah, wat een naar programma.”

Het verbaast mij dat u het niet erg vindt dat mensen allerlei intieme geheimen op tafel leggen. Ze onthullen nota bene dat ze meer houden van hun schoonouders dan van hun ouders.

„Die vraag was inderdaad relevant voor een bepaalde kandidaat. Maar wat er tegenwoordig op sites als Hyves gebeurt, is exact hetzelfde. Mensen willen alles van elkaar weten. Ze zitten zelfs te gluren in elkaars profiel. Dat is al vrij normaal tegenwoordig.”

Hyvesleden kunnen zelf hun profiel aanmaken. Zij hebben de controle. Zij kunnen zelf de foto’s kiezen die zij op hun site plaatsen.

„Wij sleuren de mensen toch niet hun huizen uit en schoppen hen toch niet de studio in? Men meldt zich spontaan aan – in groten getale zelfs.”

Omdat ze er geld mee kunnen verdienen. Ze denken: ‘Ik hoef eigenlijk alleen maar mezelf te zijn. Ik kan dus gemakkelijk geld winnen’. Hoe vrijwillig is die keuze dan?

„Dat is veel te zwaar gesteld. Die kwestie zou pas opgaan als mensen straatarm, met de rug tegen de muur, de vraag wordt voorgelegd: je kunt geld verdienen, maar dan moet je wel aan het televisieprogramma meedoen.”

Onze beleving van rijkdom is relatief. Als de buurman meer heeft, voelen we ons arm. Mee willen doen aan ‘Het moment van de waarheid’ is een uiting van hebzucht.

„Hebzucht is dat je blind voor alle gevaren je hele hebben en houden in een aandelenpakket steekt om vervolgens failliet achter te blijven. Dát is hebzucht.”

Uw show doet mij denken aan de speelfilm Indecent Proposal, waarin Robert Redford één miljoen dollar biedt aan Woody Harrelson om één nacht met zijn vrouw Demi Moore te mogen slapen. Ze zeggen ja, gedreven door het vooruitzicht dat ze beloond gaan worden om iets op te geven, namelijk het contract dat ze met elkaar hebben.

„Ik zie die parallel niet. Nogmaals, anders zou ik het niet doen.”

Kent televisie überhaupt morele grenzen?

„Natuurlijk wel.”

Waar ligt die grens dan? Is de wet de grens?

„Nee, de grens ligt natuurlijk veel eerder. Maar het is lastig voor de vuist weg aan te geven waar die grens precies ligt.”

Zijn er bepaalde vragen bij ‘Het moment van de waarheid’ die nooit gesteld zullen worden? Bijvoorbeeld: zou u eigenlijk liever willen dat uw oude, zieke moeder er niet meer was? Kan die vraag 100.000 euro opleveren?

„Hahaha, natuurlijk niet. Absoluut niet. Dat gaat veel te ver.”

Dat heb ik wel bij sommige vragen die u in uw show stelt. Dat is blijkbaar de winst van uw programma: dat ik weet dat dit voor mij te ver gaat. Maar dat besef gaat wel ten koste van die kandidaten.

„Als we dat zouden willen – ten koste van een kandidaat een programma maken – dan zou niemand willen kijken, want dan zou het echt heel naar worden. En ik kan mij voorstellen dat je voelt dat dat eronder zit, maar dat is niet onze insteek.”

Hoe kan het niet ten koste gaan van een echtgenoot als zijn vrouw, de kandidaat, en plein public verklaart dat zij, mocht de situatie zich voordoen, vreemd zou gaan met haar droomman Huub van der Lubbe?

„Dat is onzin, want het ging om een hypothetische vraag: stel, Huub van der Lubbe nodigt je uit op je hotelkamer, wat zou je doen? Ze doet het niet. Ze zegt dat ze het zou doen.”

Er is inderdaad een verschil tussen het denken en het doen. Maar ook tussen het denken en het zeggen onder het toeziend oog van één miljoen kijkers.

„Het stomme is dat ik dit soort gesprekken al talloze keren heb gevoerd over andere televisieprogramma’s, zoals ‘All you need is love’. Al zo vaak heb ik mij moeten verantwoorden voor shows. Het is altijd weer hetzelfde liedje. En elke keer wordt er na verloop van tijd lacherig op teruggekeken. ‘All you need is love’ wordt nu als schattig gezien.”

Toch kan ik mij niet voorstellen dat ik over vijf jaar denk: nou, ‘Het moment van de waarheid’, dat stelt eigenlijk ook niets voor.

„Het is helemaal niet gezegd dat dit zo’n enorme hit wordt, hoor. Televisie is ook maar uitproberen. Het enige wat ik zeg is dat het opnieuw met de beste bedoelingen wordt gemaakt. Over een jaar weten we meer. Dan weten we of het programma werkt of dat het toch de verkeerde kant is ingeslagen. Of dat we er zelfs nooit aan hadden moeten beginnen. Of we concluderen: het programma heeft enorm leuk uitgepakt. Dat kunnen we nu nog niet weten.”

Het moment van de waarheid is vanavond te zien.

Tijd: 21:30-22:30. Zender: RTL 4.