De lezer schrijft over de kwaliteit van kleurenafbeeldingen en chips in mv. of ev.

Nog steeds lukt het NRC Handelsblad niet kleurenafbeeldingen goed af te drukken. De Ateliers uit Zaterdag &cetera van 13 september zien er zeer onaantrekkelijk uit. De kleuren staan millimeters naast elkaar. Waarom gaat het niet altijd goed?

Tegenwoordig lees je regelmatig ‘de data is’ en dan denk ik: ach die ICT-nerds hoeven met tellen maar tot nul en een te gaan, dus het zal met hun taalontwikkeling ook wel matig zijn. Een enkele keer zie je ook ‘de media is’. Die fout zal er wel tussendoor geslipt zijn bij het in haast herformuleren van een zin. Maar in het blind proeven van chips in Zaterdag &cetera van 13 september schrijft Joep Habets consequent bij ‘chips’ de werkwoorden in de meervoudsvorm en schrijft Ellen de Bruin ze even consequent in het enkelvoud. Dan ga ik steigeren. Misschien aanleiding om hier wat eenheid te scheppen? Uit het voorgaande moge duidelijk zijn waar mijn voorkeur ligt.

De krant antwoordt

Bij het drukken van de krant worden de kleuren via vier verschillende platen (zwart, rood, blauw, geel) op het papier gezet. In drukkerstermen is iedere kleur een drukgang. Soms verschuiven die platen iets, waardoor de kleuren naast elkaar staan, dan is er sprake van een zogeheten pasverschil. Het is vreselijk als daarbij foto’s en daarmee de hele pagina verminkt worden.

Vroeger was de oorzaak van pasverschil mede dat er met film een plaat werd belicht. Nu gaat dat elektronisch, dus daar gaat het niet meer fout. Als er nu een pasverschil is, dan komt dat door de pers. Dat kan liggen aan het zogeheten platenslot, het mechanisme dat de plaat vasthoudt op de cilinder die verkeerd is afgesteld, of het kan liggen aan een verkeerde afstelling van de cilinder zelf. Afwijkingen in platensloten komen gelukkig zelden voor – en als het gebeurt, komt het pasverschil in de gehele oplage voor.

Een ander uitzonderlijk pasverschil is als het papier rekt of krimpt door de watervoering (één van de basisprincipes van offset). Door regelmatig onderhoud en het uitvoeren van passingstesten wordt de pers geoptimaliseerd.

Pasverschillen worden vooral veroorzaakt door storingen bij het buigen van de platen – dat gebeurt als de plaat wordt gemaakt, vóór het begin van de productie – of bij tempowisselingen van de pers. Het tempo wisselt tijdens het aanplakken van een nieuwe papierrol of als de drukker zelf het tempo verhoogt of verlaagt. Bij het wisselen van de papierrol worden de mispassingen, zes exemplaren, automatisch uit de productie gehaald. Als de drukker zelf het tempo verandert, moet hij nog intensiever dan normaal de kranten op passing controleren.

Tijdens het drukken van de krant zorgt de persbemanning voor een goede passing. Misdrukken worden in principe uit de productie gehaald, maar soms slippen er exemplaren door de controle en worden bezorgd bij de lezer.

Kleine pasverschillen kunnen tijdens de hele productie optreden en zijn helaas niet volledig te voorkomen.

Door de snelheid waarmee in rotatie offset de kranten worden gedrukt (40.500 exemplaren per uur), lopen er tijdens de controles door de drukkers altijd kranten door, die bij constatering van een afwijking niet altijd meer achterhaald kunnen worden.

Correct is inderdaad om voor de woorden data, chips en media de meervoudsvorm te gebruiken. Inmiddels mag het hier en daar gebruikelijk zijn om ‘de media’ als enkelvoud te behandelen en zo op één hoop te gooien, meestal in negatieve zin („de media manipuleert” enzovoorts – een beetje het omgekeerde van de pluralis majestatis). Maar wij houden toch graag vast aan het correcte Nederlands én aan het uitgangspunt van een pluriforme pers, waarin wij ons eigen, individuele geluid laten horen. Overigens zijn er ook ‘mediums’, maar dat is weer iets anders, wat niets met journalistiek te maken heeft.

