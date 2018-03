De burgemeester vertolkt ferm het volksgevoel

Linten doorknippen, medailles opspelden, het hoort er nog bij, maar steeds vaker staat de burgemeester midden in het tumult. En treedt daar ook op. Onverschrokken.

Burgemeester Cohen (Amsterdam) spreekt met nadruk Marokkaanse jongeren aan op wangedrag tegenover ambulancebroeders. „Je blijft met je poten van het personeel van de overheid af.”

Burgemeester Wolfsen (Utrecht) maakt zich druk over een veroordeelde pedofiel die bij zijn slachtoffer in de flat woont. „Hoe heeft dit zo kunnen lopen? Ik ben hier echt boos over.”

Burgemeester Opstelten (Rotterdam) waarschuwt via website YouTube tramvandalen voor de laatste keer. „Het is uit. Basta.”

Recente voorbeelden van burgemeesters die zich ferm opstellen tegenover ongewenste situaties. Toeval of trend? Klopt het dat burgemeesters meer, harder of luidruchtiger optreden tegen misstanden dan een paar jaar geleden?

Jazeker, zegt de Leidse hoogleraar Jouke de Vries. In zijn Burgemeesterlezing markeerde de bestuurskundige vorige week de ‘terugkeer’ van de burgemeester. Nadat diens positie in de jaren zeventig en tachtig was uitgehold, krijgt de burgemeester nu weer statuur. De bezadigde Dickerdack uit de Bommelstrips wordt overvleugeld door ‘zero tolerance’ Giuliani’s.

De portefeuille openbare orde en veiligheid waarvoor iedere burgemeester de verantwoordelijkheid heeft, is de laatste jaren zwaarder geworden. Dat komt, zegt de Tilburgse politicoloog Marcel Boogers, doordat het publiek steeds meer waarde hecht aan orde en veiligheid. Dat komt ook, zegt De Vries, doordat de burgemeester een belangrijker rol is toebedacht bij terrorismepreventie. En hij heeft meer bevoegdheden gekregen om huiselijk geweld aan te pakken. Dat hangt nauw samen met dit kabinet: „Het is weer geoorloofd dat de Staat het gedrag van burgers corrigeert.”

En dus treden burgemeesters krachtig op bij uitgaansgeweld, voetbalvandalisme, verondersteld terrorisme, nieuwsjaarsrellen, asociaal gedrag.

De ‘nieuwe burgemeester’ profileert zich. Zeker in de grote steden, zegt De Vries. „Omdat de problemen daar urgenter worden, en omdat het hun gevraagd wordt. De burger is mondiger geworden, zeker sinds de Fortuyn-revolte, beter opgeleid, wil gelijk hebben. Het is wat ik ‘burger king’ noem: er moet geleverd worden, en wel onmiddellijk. De burgemeester kan en mag zijn mond niet meer houden.”

Vervolg burgemeester: pagina 3

Rijk en burger zien graag daadkracht bij burgemeester

Bestuurskundige De Vries wijst op Gerd Leers, die zich in Maastricht deed gelden door ‘woonwagenvrijstaat’ De Vinkenslag, de geldverslindende voetbalclub MVV en overlastgevende coffeeshops aan te pakken. Hij noemt Ivo Opstelten, die zich laat afrekenen op de belofte Rotterdam schoner en veiliger te maken. Hij duidt op Job Cohen, in 2006 bijna ‘beste burgemeester van de wereld’, die voortdurend hamert op consensus en dialoog om „de zaak bij elkaar te houden”.

Het is echter niet alleen een roep van de burgers, want De Vries ziet ook druk ‘van bovenaf’. Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken vraagt zelf „krachtiger burgemeesters”. Binnen het kabinet bestaat de overtuiging dat een aantal problemen, zeker in grote steden, op gemeentelijk niveau moet worden opgelost. Minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie, PvdA) kan haar veertig ‘prachtwijken’ alleen realiseren met een sterk lokaal bestuur. Het Rijk hevelt ook bevoegdheden over naar gemeenten; neem bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Een en ander vraagt om sterke leiding, en dat blijkt ook uit de keuzes die vertrouwenscommissies tegenwoordig maken. De Vries: „Ik zie de opkomst van de politieke burgemeester, iemand die door zijn vorige baan en ervaring beschikt over uitgebreide politieke netwerken in Den Haag of zelfs Brussel. Toegang tot het kabinet is erg belangrijk. Burgemeesters die rechtstreeks uit de nationale politiek komen, bezetten de zwaarste posten.”

Volgens directeur Ruud van Bennekom van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft inmiddels 10 procent van de 443 burgemeesters een achtergrond als Kamerlid of minister. „Een burgemeester krijgt meer en meer te maken met een politieke omgeving. Het nieuwe leiderschap is problemen benoemen, en die problemen zijn heel ernstig.” Toch staat het genootschap terughoudend tegenover al te veel daadkracht. Uitbreiding van bevoegdheden van burgemeesters wijst het bijvoorbeeld af. „Met de bestaande bevoegdheden kom je een heel eind.”

Van Bennekom constateert dat bij hardnekkige problemen waar instanties niet uitkomen, vaak de vraag rijst of de burgemeester niet kan optreden. „Maar dat is zijn taak helemaal niet. Hij is verantwoordelijk voor handhaving van de openbare orde. De burgemeester moet bekijken hoe hij een eind kan maken aan maatschappelijke onrust. In Nederland is een burgemeester een binder, een boegbeeld, een burgervader. Die rol kan hij alleen vervullen door niet te veel formele macht te hebben.”

De dadendrang van burgemeesters richt zich vaak op allochtonen. Cohen benoemde onlangs Marokkanen als bedreigers, Wolfsen won het Utrechtse burgemeestersreferendum met de belofte stevig op te treden in probleemwijken met veel allochtonen. Burgemeester Van der Knaap van Ede wil, naar Utrechts voorbeeld, een samenscholingsverbod voor allochtone probleemjongeren (zie inzet). De Goudse burgemeester Cornelis was deze week boos omdat hij bij gebrek aan informatie geen „passende maatregelen” had kunnen nemen tegen Marokkanen die buschauffeurs terroriseren.

Joop van Riessen, voormalig chef van de Amsterdamse politie, stelde naar aanleiding van ‘Gouda’ en ‘Amsterdam’ dat de samenleving geweld tegen de werknemers uit de publieke sector minder accepteert. Socioloog en methodoloog Peer Scheepers, hoogleraar in Nijmegen, bestrijdt dat. Begin jaren tachtig werd de ‘etnische dreiging’ al in brede lagen van de bevolking gevoeld. Het waren vooral media en politiek die nog lange tijd dachten dat vrijwel iedere Nederlander hun tolerantie tegenover minderheden deelde. Na de moord op Pim Fortuyn, die etnocentrisme zou hebben aangewakkerd, is Nederland niet intoleranter geworden, aldus Scheepers. Wel werd de publieke discussie heftiger, en gepolitiseerde burgemeesters geven daar uitdrukking aan. Scheepers: „Cohen gaat voor zijn eigen mensen staan en wil de problemen niet meer toedekken.” De situatie is niet ánders, maar wel „zichtbaar en benoemd”.

Sytze Faber, politicoloog-bestuurskundige, oud-Kamerlid en van 1985 tot 1998 burgemeester van Hoogeveen, merkt dat burgemeesters „politiseren en polariseren” en heeft daar reserves bij. Of de problemen nu groter zijn dan vroeger of dat burgemeesters een grotere mond hebben gekregen „weet hij niet zo”. Wel constateert hij dat burgemeesters zich vaker opstellen als volkstribuun. „Ze lossen het probleem niet op, maar vertolken het volksgevoel.” In dat verband wijst hij op Wolfsen van Utrecht, die boze dingen riep over een pedofiel in zijn gemeente. „Deze casus stond me helemaal niet aan. Wolfsen was hier eerder politicus dan bestuurder, meer Kamerlid dan burgemeester. Als bestuurder anticipeer je, overleg je met betrokkenen. Dat doe je áchter de schermen, niet óp het scherm. Wie was er gebaat bij deze opstelling van Wolfsen? Niemand toch? Welk probleem heeft hij opgelost?”

Of de burgers er nu bij gebaat zijn of niet, hoogleraar bestuurskunde aan de Open Universiteit Arno Korsten, voorspelt dat burgemeesters zich steeds meer zullen laten horen. „De samenleving wordt onrustiger, normen en waarden botsen. Wij marcheren naar een sterke burgemeester.”

Zeker in grotere steden is steeds meer gaande, raakt het overzicht verloren, raken prioriteiten uit zicht. Bestuurlijke spaghetti, noemt Korsten dat. „Gemeenten zijn niet meer met twee of drie, maar honderd producten tegelijk bezig. Dan is het buitengewoon verhelderend als een burgemeester opstaat, zaken op de agenda zet en zo nodig prioriteiten stelt.”

Van der Knaap van Ede wil probleemjongeren kunnen heropvoeden Burgemeester Cees van der Knaap (CDA) van Ede wil de premier de wettelijke bevoegdheid vragen de jongeren van Marokkaanse afkomst die overlast veroorzaken in zijn gemeente te laten heropvoeden in een internaat. Hij zou die mogelijkheid willen hebben zonder dat de jongeren door een rechter zijn veroordeeld voor strafbare feiten. Ede tast nu af of andere gemeenten met dezelfde problemen (Amsterdam, Gouda en Utrecht) het verzoek willen steunen. „En ik richt mij tot Balkenende omdat ik anders met vier ministers te maken heb: die van Jeugd en Gezin, Justitie, Binnenlandse Zaken en Integratie.” De wijk Veldhuizen in Ede ondervindt al jaren overlast door jongeren van Marokkaanse afkomst. Sinds twee weken geldt er een samenscholingsverbod. Er zijn drie arrestaties verricht. „Maar de situatie is nog steeds dreigend”, aldus Van der Knaap. Afgelopen weekeinde zijn twee, mogelijk drie auto’s in brand gestoken en werden mensen bedreigd. „Het gaat bijvoorbeeld om wijkbewoners die iets doen wat de jongeren niet bevalt of werkers die de vernielde lantaarnpalen proberen te repareren.” Sinds kort houdt de politie via mobiele camera’s toezicht in de wijk. De afgelopen jaren deed hulpverlening de groep slinken van 220 naar 90 jongeren. Van der Knaap: „Van die 90 behoren er 25 tot de harde kern. We weten precies wie het zijn. Het is een groep die overdag niet werkt of naar school gaat en die ’s nachts tot vijf uur doelloos rondhangt. Ze laten zich door niemand iets zeggen. Ze voelen zich onaantastbaar. Ze weten precies hoe de politie werkt. Ze zijn gewiekst en geraffineerd. Als ze iets strafbaars doen in een rode jas, trekken ze snel een witte aan, zodat de politie het moeilijk krijgt met de bewijslast. De ouders zitten met hun handen in het haar. Ik zou de jongeren uit elkaar willen halen en heropvoeden.” Hij denkt daarbij aan een internaat waar ze discipline bijgebracht krijgen en waar ze worden begeleid naar werk. Annette Toonen