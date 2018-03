Wij kenden hem wel. Hij was „Michaels vader”. Als hij zijn zoontje kwam afleveren in de Kindergarten, droeg hij een soort trainingspak. Hij zag er altijd wat slordig en onuitgeslapen uit. Typisch zo’n vader van de andere kant van het park.

De school van mijn kinderen is een openbare basisschool. Je hebt er de buurtkinderen en hun ouders. En je hebt de kinderen en ouders van de andere kant van het park.

Die van de andere kant, dat zijn ook ‘goede ouders’, vinden wij aan deze kant. Zij nemen de moeite hun kinderen ruim een uur per dag door het spitsuur te rijden, omdat wij hier redelijke scholen hebben en zij daar niet. Chapeau!

Wij aan deze kant doen ons best om onze kinderen oog te laten hebben voor de kinderen van de andere kant. Niet dat ze altijd graag met elkaar spelen. De kinderen aan deze kant noemen die van de andere kant soms „wild”. En de kinderen van de andere kant kunnen verbaasd naar kinderen van deze kant kijken. Bijvoorbeeld naar het meisje dat, mammiemammie, nooit met de anderen de klas in wil. Prinses, schat, ben je nerveus? Dan wachten we tot je weer het middelpunt van alle aandacht bent. En dan paradeer je naar binnen.

Ja, wij zijn een ‘diverse gemeenschap’. Zo heet dat hier en daar zijn we trots op. Tegenwoordig noemen ze ons ook wel een Obama-school, wat ook waar is. Iedereen is voor Obama. Op de schooladministratie werkt de echtgenote van een Obama-topstrateeg. Op het schoolplein hoor je sinds de opmars van Sarah Palin nerveuze opmerkingen over „er niet van kunnen slapen” en „nu toch echt”, met de hele familie voor Obama op campagne gaan. Michaels vader leunt dan meestal verderop tegen een muurtje. Hij kijkt naar zijn spelende zoon.

„How’s it going?”

„I’m good.”

Hij lacht en slentert schouderophalend weg.

Nu bijna een jaar geleden, werd hij een held. Sinds de dag, om precies te zijn, dat hij een kwart van zijn lichaam verbrandde en wij aan deze kant van het park ontdekten dat hij helemaal niet werkloos was, of zo. Hij is een brandweerman.

The Washington Post noemde hem het eerst bij zijn volledige naam en functie. Sergeant Michael LaCore gaf leiding aan drie brandweermannen die een huis bij Capitol Hill betraden terwijl de bovenste verdieping al in brand stond. Toen even later ook een lagere etage vlam vatte en ze in de val zaten, heeft LaCore zijn team door het vuur naar buiten geschreeuwd en zo hun leven gered. Zelf ging hij als laatste en raakte hij het zwaarst gewond. In jaren was een brandweerman in Washington er niet zó ernstig aan toe, schreef de krant.

Iedereen dacht dat hij dood zou gaan. Ze hebben hem in een kunstmatige coma gehouden om zijn genezing te bevorderen. Het vel van zijn been zit nu op zijn buik. Hij lag twee maanden in het ziekenhuis.

In die tijd vergaapten wij ons aan de stoerste brandweermannen van Washington. Iedere dag kwam de kleine Michael trots met weer een andere enorme zwijgende kerel aan zijn handje aanstappen. Zijn moeder moest naar het ziekenhuis. Brandweermannen bleken een indrukwekkend loyaal systeem te hebben om elkaar te helpen waar dat nodig is. Wij werden er verlegen van.

Dus we probeerden ook iets te organiseren. Ja, de hele school zou voor de familie LaCore gaan koken! Er zijn uiterst ingewikkelde schema’s opgesteld. Voorgerechten, hoofdgerechten, toetjes, alles per klas verdeeld. Maar Michaels moeder bleek dus vaak helemaal niet in staat die maaltijden van school mee te nemen, want die zat in het ziekenhuis. Op de een of andere manier is het ook niemand gelukt de tocht naar de andere kant van het park te maken om de maaltijden naar hun huis te brengen.

Terwijl de ene na de andere brandweerman de school betrad en ons onbedoeld met ons tekort confronteerde, is er geld ingezameld, want dat hebben we hier genoeg. En verder gaven we ’s ochtends als de school begon soms een schuldbewust aaitje over het hoofd van de kleine Michael, die dan snel achter zijn brandweerman van de dag sprong. Een keer was zo’n brandweerman binnensmonds vloekend in de slag met een vastgelopen rits van Michaels jasje. „Laat mij maar even!”, juichte ik, krankzinnig opgetogen nu ik eindelijk van nut kon zijn.

Nu Obama er in de peilingen niet best voor staat, en je op school steeds hoort hoe „machteloos” en „met stomheid geslagen” ouders zijn over de komst van Sarah Palin („die heks”), nu moet ik daar steeds weer aan denken.

Ik probeer Michael LaCore te vertellen over de schaamte aan deze kant van het park, vorig jaar. Hoe we beseften altijd over Michael LaCore te hebben heen gekeken.

Hij ziet het punt niet: „Jullie waren toch oprecht bezorgd over me?”

Ja, we waren oprecht bezorgd. Al was het, net als nu, aan de late kant.