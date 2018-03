'Crisis VS zal Europa ook gaan raken'

De financiële crisis, die tot nu toe vooral in Amerika slachtoffers heeft gemaakt, zal Europa niet voorbijgaan. Dat zegt Sheila Bair, een van de machtigste vrouwen in de Amerikaanse financiële wereld.

Bair staat aan het hoofd van de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) en is, samen met centrale bankier Ben Bernanke en minister van Financiën Hank Paulson, een van de financiële toplieden die namens de Amerikaanse overheid de kredietcrisis probeert in te dammen. De Republikeinse werd twee jaar geleden door president Bush benoemd bij de FDIC, die garant staat voor 4.400 miljard dollar (3.100 miljard euro) aan tegoeden van Amerikanen bij ruim 7.000 banken.

Donderdag werd bekend dat de Amerikaanse overheid werkt aan een plan om rust terug te brengen op de financiële markten. Er moet een staatsfonds komen dat voor honderden miljarden aan riskante beleggingen op basis van hypotheken overneemt van banken. De beurzen reageerden wereldwijd euforisch op het nieuws, hoewel niemand nog weet hoe het plan precies vorm moet krijgen.

De Amerikaanse overheid richtte eind jaren tachtig al eens een dergelijk fonds op, waarbij de FDIC verantwoordelijk werd voor het beheer. Het is nog niet duidelijk of dat deze keer ook gebeurt. FDIC-topvrouw Bair reageert tegen deze krant vooralsnog terughoudend op het reddingsplan. „Het is een interessant concept”, aldus Bair. Ze benadrukt „niemand te willen bekritiseren, want dit is nou eenmaal een buitengewone tijd en er is geen handboek voorhanden. Beslissingen worden nu ad hoc genomen”. Belangrijkste doelstelling is het voorkomen van paniek bij de burgers. „Ik wil vermijden dat mensen massaal hun geld gaan opnemen.”

Volgens Bair is duidelijk dat de systeemcrisis zich niet zal beperken tot de VS. „De wereldwijde financiële markten werken niet.” Ook in Europa moet men zich meer zorgen maken dan men tot nu toe doet, stelt Bair. „We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.”

In Nederland houdt minister Bos (Financiën, PvdA) staande dat de situatie in de VS sterk verschilt van die in Nederland, al zullen de gevolgen ook hier merkbaar zijn. „De hele crisis betekent de definitieve teloorgang van een systeem dat is gebaseerd op hebzucht, onverantwoorde risico’s en perverse beloningen”, zei Bos gisteren. Hij constateerde dat beleggers positief reageren op het plan voor een Amerikaans staatsfonds. „Kennelijk bestaat de gedachte dat dit de mogelijkheid biedt om de risico’s uit het systeem te krijgen.”

