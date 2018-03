AEX

In het artikel over de kredietcrisis (vrijdag 19 september) is een typefout geslopen. Ten onrechte werd gemeld dat de AEX rond het middaguur op 572,60 punten stond. Dat had moeten zijn 372,60 punten.

Polygamie

In de intro van het artikel Drie echtgenotes, twee nationaliteiten (vrijdag 19 september) stond dat alleen Amsterdam migranten inschrijft die meer dan één echtgenoot hebben. Dat klopt niet. Amsterdam in de enige gemeente die polygamie bijhoudt.