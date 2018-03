Health for All

‘Een acceptabel niveau van gezondheid voor alle mensen ter wereld is in het jaar 2000 bereikbaar als de op de wereld beschikbare bronnen beter worden gebruikt. Veel wordt nu gebruikt voor bewapening en gewapende conflicten.’ Zo, over die zin werden in 1978, in Alma Ata (Rusland), de regeringen van 134 landen het eens. Zij schaarden zich achter de Alma-Ata-verklaring. Het citaat is het tiende en laatste punt van de verklaring die de veelzeggende naam ‘Health for All in 2000’ kreeg.

Bij de dertigste verjaardag van die historische conferentie in Alma Ata wijdt het Britse medisch-wetenschappelijke tijdschrift een special (13 september) aan de Alma-Ataconferentie om het idee te laten herleven.

De doelstellingen in Health for All zijn natuurlijk bij lange na niet gehaald. Van de aids-epidemie, van Golf- en Irakoorlogen, van brandhaarden in Dafur en Rwanda wisten de regeringsleiders in 1978 nog niks. Health for All is inmiddels vervangen door de Millennium Development Goals. Daarin staan meetbare doelen voor 2015. Minder kindersterfte, minder aids en andere infectieziekten. Wat losser van een politieke context. Gewoon doen.

Het idee in Alma Ata was dat ‘de bestaande flagrante verschillen in de gezondheidsstatus van mensen politiek, sociaal en economisch gezien onacceptabel’ zijn. Dat was punt twee uit de verklaring. En het zijn staten, regeringen en overheden die de verantwoordelijkheid hebben om iedereen gelijke toegang tot de gezondheidszorg te verschaffen.

Kom daar eens om, heden ten dage. The Lancet publiceert de resultaten van een paar onderzoeken die bedoeld zijn om gezondheidsverschillen tussen rijk en arm te verkleinen. Het ene onderzoek is betaald door de Wellcome Trust, het andere door de Bill & Melinda Gates Foundation en – vooruit – door het US Agency for International Development. Toch nog een staat die wat doet.

Om te laten zien wat de staat tegenwoordig niet meer doet plaatsen de Britse Lancetredacteuren een afschrikwekkend voorbeeld uit de Verenigde Staten, waar gelijke toegang tot de zorg niet meer bestaat.

Een 51-jarige Amerikaanse man werd bewusteloos gevonden in de hal van het hotel waar hij woonde. Hij was gescheiden, werkeloos, eenzaam en was al jaren niet naar een dokter geweest. Een verzekering tegen ziektekosten had hij ook niet meer sinds hij ruim tien jaar eerder na een veroordeling in een rechtszaak (knokpartij met politie) zijn baan als technicus had verloren. In de VS zijn veel mensen via hun werkgever tegen ziektekosten verzekerd. De premies zijn torenhoog.

Eenmaal in het ziekenhuis zagen de artsen allereerst grote paarse vlekken op de huid van de man. Hij had lage bloeddruk, wat afwijkende bloedwaarden. Vooral viel op: hij had geen vitamine C meer in zijn bloed.

Scheurbuik, was de diagnose, en met 800 milligram vitamine C per dag was de man binnen twee weken van zijn lichamelijke klachten af. Toen kwam zijn geestesziekte volledig aan het licht. Al maandenlang at hij alleen crackers en tonijn uit blik, omdat gangsters amfetamine in al zijn andere voedsel stopten.

De eenzame man bleek af te stammen van een Ierse familie met erfelijke depressie. Bij hem werd schizofrenie gediagnosticeerd. Hij kreeg medicijnen. De hulpverleners organiseerden dat zijn dochters hem weer opzochten.

Twee jaar later kon hij weer redelijk voor zichzelf zorgen. In de VS moet je diep vallen voor je in het sociale vangnet terecht komt, schrijven zijn behandelende artsen uit San Francisco in The Lancet.

Wim Köhler

Trillend kantoorraam

Twee spionnen in een kamer vol apparatuur observeren kantoormedewerkers. De beschrijving staat in het net verschenen themanummer van Scientific American over privacy. Een laserstraal registreert trillingen in het kantoorraam. Die trillingen worden veroorzaakt door mensenstemmen in het kantoor. Een ontvanger zet het lasersignaal om in een conversatie die de spionnen kunnen verstaan. Zij maken verder gebruik van een camera die krantenkoppen kan lezen op meer dan honderd meter afstand en van piepkleine observatierobots. Die spiedbotjes bestaan binnenkort, schrijft Scientific American. Het blad laat in het midden of de stemdetectie via het raam en de lange afstandscamera al bestaan.

Veiligheidsexperts Whitfield Diffie en Susan Landau leggen in het themanummer uit dat het voor politie en justitie lastig is om telefoongesprekken te volgen die via internet worden gevoerd. Het is technisch mogelijk, maar in de praktijk nog nauwelijks haalbaar. Bij internettelefonie met populaire software zoals Skype wordt het telefoongesprek opgeknipt in pakketjes die uiteenlopende internetaanbieders – niet noodzakelijk de aanbieders waar de beller abonnee is – doorgeven aan elkaar en uiteindelijk naar de plaats van bestemming. Om het gesprek te volgen zou de overheid bij al die internetaanbieders razendsnel en geautomatiseerd een tapvergunning moeten regelen. Diffie en Landau hopen dat het zover niet zal komen. Ze vrezen dat zo’n extreem toezicht de groei van het internet zal frustreren.

Privacy activist Katherine Albrecht waarschuwt in het themanummer van Scientific American voor RFID-chips (Radio Frequency Identification). Mensen die ze op zak hebben in hun paspoort, kleding of credit card houd je makkelijk in de gaten via de radiosignalen die deze chips kunnen uitzenden. Om te illustreren dat we op onze tellen moeten passen met de plannen van het bedrijfsleven noemt Albrecht een patent waarin het computerbedrijf IBM beschrijft hoe RFID-scanners in een winkel nauwkeurig de bewegingen van een winkelbezoeker kunnen vastleggen. De gewenste persoonlijke informatie kan de winkelier binnenhalen op het moment dat de winkelbezoeker afrekent.

Regeringen die hun burgers willen volgen en controleren kunnen RFID-chips in paspoorten misbruiken. “Een schokkende hoeveelheid informatie”, aldus Albrecht, staat nu al op de nieuwe Chinese nieuwe identiteitskaarten: ziektegeschiedenis, kinderen, werkgever, etniciteit, religie en zelfs het telefoonnummer van de huisbaas. Volgens Albrecht kiest de Europese Commissie er ten onrechte voor de regulering van RFID over te laten aan bedrijven.

Volgens de richtlijnen van EPCglobal, een alliantie die de RFID-standaards bepaalt, zouden bedrijven hun klanten altijd moeten informeren over RFID-chips in hun producten. De waarde van zo’n richtlijn is beperkt, denkt Albrecht. Toen bekend werd dat het bedrijf Checkpoint Systems, lid van EPCglobal, RFID-tags heeft ontworpen die stiekem in schoenen verborgen kunnen worden, kon het bedrijf niet tot de orde worden geroepen. Michiel van Nieuwstadt