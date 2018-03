Het Korps Landelijke Politiediensten is op zoek naar een vrachtwagenchauffeur die gisterochtend vermoedelijk een ernstig ongeval heeft voorkomen op de A12 door zijn truck over twee rijbanen stil te zetten. Dat deed hij nadat ter hoogte van Gouda een motorrijder ten val kwam. Toen de hulpdiensten arriveerden, is de man weggereden. De politie wil hem graag bedanken.