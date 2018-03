CDA?er: ?In een ontregeld land is saai juist sexy?

Op de ochtend van Prinsjesdag liep op het Plein voor de Tweede Kamer een klein groepje opvallende demonstranten, verkleed als sprookjesfiguren. Een dun tienermeisje had over haar witte elfjespakje een papier geplakt met de tekst ‘minister van verbeelding’.

Haar uitdossing viel in het niet bij de zee van oranjeklanten, maar in haar streven staat ze niet alleen. Uit opinieonderzoek blijken burgers weinig op te hebben met het gesteggel van politici achter de komma. En nog minder met het verambtelijkte taalgebruik waarvan ze zich bedienen. Tijdens een symposium van het wetenschappelijk bureau van het CDA riep de Tilburgse socioloog Gabriël van den Brink politici onlangs niet voor niets op weer „grote verhalen” te vertellen, die „aspireren aan het hogere”. Ter bestrijding van de onvrede over de politiek.

Trokken politici zich tijdens de Algemene Beschouwingen van afgelopen week iets aan van die oproep? Het lijkt er niet op. Het debat was zo taai, dat zelfs de politici klaagden. Alexander Pechtold (D66) noemde het „bloedeloos”. Halsema sprak van „zeldzaam tam”. Een gemiste kans op een ideologisch gedreven debat? Enkele Kamerleden die in het verleden lieten zien het debat op ideologische hoofdlijnen niet te schuwen, blikken terug. Zelf moesten ze stilzitten; alleen hun fractievoorzitters voerden immers het woord.

Eén van de Kamerleden, Arend-Jan Boekesteijn (VVD) las al die tijd een dik boek over Afrika, waar hij met een gele marker heftig in zat te strepen. Ideologisch gedreven uiteenzettingen had hij inderdaad gemist: „Maar wat moeten socialisten nu nog zeggen? Hun grote verhaal is spaak gelopen, dus houden zij het liever klein, met koopkrachtpraatjes en tamelijk lege zinnen.” Hij vindt dat alleen zijn eigen fractievoorzitter, Mark Rutte, een uitzondering vormde. „Maar wij hebben het makkelijk. Omdat het liberalisme juist strijdt tegen al te grote verhalen, leent het zich goed voor casuïstiek.”

CDA-Kamerlid Jan Schinkelshoek, die tijdens de dode momenten in een Duitse essaybundel las, zag in de beschouwingen wel degelijk de grote verhalen waar socioloog Van den Brink om vroeg, al kwam zijn fractievoorzitter, Pieter van Geel, tijdens de beschouwingen nauwelijks uit zijn stoel. Vorig jaar overheerste de onzekerheid nog, zegt Schinkelshoek. „Nu waren we getuige van de wederopstanding. Het klinisch dood verklaarde kabinet toonde een hernieuwd geloof in het politieke midden: ze had een verhaal over verdraagzaamheid en inkomenspolitiek. Daarin zie ik een heldere politiek-ideologische keuze.” Las Schinkelshoek de Duitse essays dan niet omdat de discussie hem af en toe koud liet? „Nee. In een ontregeld land is saai juist sexy.”

Maar Ronald van Raak, het SP-Kamerlid en een van de ‘denkers’ van de grootste oppositiepartij, is het daar niet mee eens. Volgens hem lag er een heel andere keuze achter het gemis aan ideologisch wapengekletter: „Bij de coalitiepartijen bestond juist geen enkele behoefte aan een ideologisch bevlogen debat. De twee grote partijen, CDA en PvdA, hebben een verschillend verhaal. Omdat je als premier geen twee verhalen kunt vertellen, is de oplossing niets zeggen. En dat doet Balkenende voortreffelijk.”

Van Raak zegt dat hij maar twee „echte verhalen” heeft gehoord. Van Agnes Kant, zijn eigen fractieleider, en van Geert Wilders (PVV): „Zij denken na over het fundamentele probleem van deze tijd: hoe kun je opnieuw solidariteit organiseren in een tijd waarin niemand meer verantwoordelijkheid voelt voor hetgeen van ons allemaal is? Wilders’ oorlogsretoriek is destructief, maar benoemt wel dezelfde vraag.”

En het verhaal van VVD’er Rutte dan, de enige ideologisch onderbouwde visie die Boekesteijn had gehoord? Triviaal, noemt Van Raak Ruttes aanklacht tegen de Staat „als grote garantiebrenger”. Van Raak: „Een discussie die zijn betekenis heeft verloren. Het voortdurend weer markeren van je plaats op het continuüm van voor-een-grote-Staat en tegen-een-grote-Staat, is een onbruikbare echo uit een vervlogen tijd.”

Fundamenteel ideologische discussies waren schaars, aldus Van Raak. Zijn PvdA-collega Martijn van Dam is het daar mee eens. Maar hij zit er niet mee. Hij vindt de beschouwingen helemaal niet de plek voor ideologische vergezichten: „Gabriel van den Brink wil burgers binden aan partijen. Maar die burgers kijken helemaal niet naar de Politieke Beschouwingen op de televisie, laat staan dat ze het van A tot Z volgen. De manier waarop die burgers het politieke nieuws tot zich nemen is veranderd, maar het politieke systeem niet. Dat is het probleem. De hedendaagse burger wil resultaatpolitiek. Heb je de meerderheid, dan krijg je de macht en moet je jouw programma uitvoeren. Basta. Het politieke spel, waar deze beschouwingen deel van uitmaken, is voor de elite. De meeste interrupties gingen over geld, in deze materialistische tijden. Niks aspireren aan het hogere. Ik vrees dat de oproep van dat meisje in dat elfenpakje van een eenling blijft.”