Canon EOS 5D Mark II: de spiegelreflex camera die filmt

De Canon EOS 5D Mark II is een 21 megapixel spiegelreflexcamera en kan video in HD-kwaliteit opnemen.

Het onderscheid tussen spiegelreflex en compactcamera’s is aan het vervagen. Inmiddels bieden veel professionele fototoestellen al een live weergave op het lcd-scherm, zodat je niet perse door de zoeker hoeft te kijken om te fotograferen. De nieuwe Canon EOS 5D Mark II kan een ander trucje dat naast de Nikon D90 maar weinig camera’s in de professionele klasse beheersen: filmpjes maken, en nog wel in high definition kwaliteit. Daarvoor wordt het beeld van die Liveview-weergave in 1080p en 16:9 formaat bewaard of uitgestuurd via de hdmi-uitgang.

Nog even wat fotografisch jargon uit de mouw schudden: fullframe CMOS-sensor, 9 autofocuspunten, 3,9 beelden per seconde in burstmode, 6400 iso en een 3 inch scherm van 920.000 pixels.

Voor 2500 euro heb je alleen de body in huis, maar alleen die al weegt 810 gram.

Bekijk deze prachtige promotiefilm om te zien wat je met de videovermogens van deze camera (en een hele hoop dure lenzen) kunt doen.

