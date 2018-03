Stel je voor dat de buitenlandse deskundigen die nu de Amsterdamse metro in aanbouw onderzoeken, tot de conclusie komen dat het werk beter vandaag dan morgen kan worden gestaakt. Wat dan? Ik denk dat er dan eerst een nieuw ploegje experts wordt ingevlogen, voor een second opinion. Ook die dames en heren gaan steeds somberder kijken, ze schudden hun hoofd. Nee. Hou ermee op. Nu! Want we verzekeren jullie, als je straks begint te boren, zakt misschien het hele Centraal Station in elkaar, we kunnen niet garanderen of de Bijenkorf en de Beurs blijven staan en we vrezen het ergste voor het gebouw van De Bazel, het stadsarchief.

Dan ontstaat eerst binnen alle Amsterdamse kringen, van hoog tot laag, een ongelofelijke ruzie. Tenslotte hakt burgemeester Cohen de knoop door. Geen Noord-Zuidlijn. De machines en schuttingen verdwijnen uit het centrum, het Centraal Station krijgt weer zijn oorspronkelijke ingang, Rokin en Vijzelstraat worden hersteld, lijn 24 rijdt de oude route door de Ferdinand Bol, het wordt weer gewoon in Amsterdam. Dat ik nog eens een ritje in de nieuwe metro zou kunnen maken, heb ik allang uit mijn hoofd gezet. Maar ik zou er een lief dingetje voor over hebben om dit herstel nog mee te maken.

Wat gebeurt er met de resultaten van al dat vergeefse werk? Dit geheel wordt een investeringsruïne. Ik heb die term voor het eerst gehoord in Warschau toen de communisten daar nog de baas waren. Ergens aan de rand van het centrum stond een wolkenkrabber, gebouwd op gezag van de planbureaucraten. Leeg. Niemand wilde erin, niemand kon die gigant gebruiken. Het kwam meer voor in die tijd. Ik herinner me een tekening uit het satirische Sovjet tijdschrift Krokodil, ook van een geweldig gebouw, met pilaren en brede trappen. Die zaten aan de bovenkant. Het platte dak was op de begane grond. Dat kwam doordat de bazen de bouwtekeningen ondersteboven hadden gehouden.

Elk project, miniatuur of van megaformaat, heeft zijn point of no return. Hoe groter de onderneming, des te onverbiddelijker geldt dan de wet dat dit werk moet worden afgemaakt, omdat er al te veel in is geïnvesteerd. En altijd weer is de vraag, hoeveel precies te veel is. Niemand begrijpt hoe het komt dat die oude huisjes aan de Vijzelgracht opeens zijn verzakt, en dat nog wel op of omstreeks Monumentendag. Maar, zei wethouder Herrema, „dat het miljardenproject ooit wordt gestaakt is geen optie, ofschoon we er weleens naar hebben gekeken”.

We krijgen in Amsterdam dus geen ondergrondse investeringsruïne met half ingezakte lege stations die als toeristische trekpleisters kunnen dienen of nog gebruikt kunnen worden om paddo’s te kweken.

Toen het jaren geleden duidelijk werd dat Amsterdam aan een enorm graafwerk was begonnen, heeft het me verbaasd dat het volk zich zo rustig hield. Voor de aanleg van de eerste metro, de Oostlijn moest tussen de Gelderse kade en de Oude Schans een hele wijk worden afgebroken. De bewoners kwamen in opstand en werden daarbij gesteund door een grote schare sympathisanten. Voorjaar 1975. De historische Nieuwmarktrellen waren uitgebroken. Het verzet had zijn eigen illegale zender, de ME deelde rake klappen uit, ook toen bleek dat het point of no return al gepasseerd was.

Er is nog een wet. Elke metro is mislukt totdat hij rijdt. En terwijl ik dit schrijf, schiet me er nog een te binnen. Niemand kan zich ook maar bij benadering een voorstelling maken van de onnoemelijke rotzooi, de vertragingen en de kostenstijgingen als het besluit tot uitvoering genomen wordt.

De Amsterdammers hebben het aan zichzelf te danken. In 1997 werd over de Noord-Zuidlijn een referendum gehouden. Een meerderheid was tegen, maar de opkomst was niet groot genoeg om de uitslag rechtsgeldigheid te geven.

Je moet er niet aan denken hoe Amsterdam Zuid-Oost er zou hebben uitgezien als de Oostlijn niet was aangelegd. Heeft de Zuidas behoefte aan ook zo’n ondergrondse verbinding? Hebben ze daar niet al lang plannen in voorbereiding voor andere gigantisch graafwerken?

Het openbaar vervoer is al sinds de invoering van de paardetram een van de grote Amsterdamse problemen. In 1922 werden de eerste plannen voor de metro gemaakt, in 1926 kwam de architect Mart Stam met het voorstel om een kabelbaan te bouwen, van het CS via de Reguliersgracht naar Zuid. Commissaris Kaasjager wilde de grachten dempen. In 1966 verscheen er een rapport waarin werd aanbevolen vier metrolijnen aan te leggen. Dat werk zou in 2000 voltooid zijn. Hadden die mensen hun zin gekregen, dan was de hoofdstad nu een failliete bouwput geweest. Laten we blij zijn dat de tram nog rijdt.