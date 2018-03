In juli meldde het KWF bedremmeld dat borstzelfonderzoek niet meer nodig is. In serieus wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat zelfonderzoek niet helpt. Al dat systematisch controleren op knobbels, dat maandelijks speuren voor de spiegel naar tepelintrekking, het hoeft niet meer. De kans om aan borstkanker te sterven wordt door borstzelfonderzoek niet minder.

Hoe kan dat? Het gaat mij niet om het KWF dat jarenlang zelfonderzoek aanbeveelt en dat nu overstag gaat. Voortschrijdend inzicht heet dat. Wie daar over schreit, moet zich bij de kerk melden. Die verkondigt eeuwige waarheden, de wetenschap vernieuwt zich iedere dag en het KWF volgt, terecht.

Waar ik mee zit, is de onderliggende wetenschappelijke vraag. Waarom helpt het niet om borstkanker door zelfonderzoek vroeg op te sporen? Geldt niet bij kanker, hoe eerder de diagnose, hoe groter de kans op volledige genezing? Er zijn sproetenbussen op pad gestuurd om patiënten met beginnend melanoom op te sporen. Het uitstrijkje van de baarmoederhals heeft veel baarmoederhalskanker voorkomen. Wij gaan er vanuit dat kanker pas laat uitzaait en dat het zin heeft om op al die onheilspellende signalen te letten: Het kuchje dat niet over wil gaan, het wondje dat niet geneest. Waarom dan niet bij borstkanker?

Wanneer onderzoek zo’n onverwacht, contra-intuïtief resultaat oplevert zijn er in mijn ervaring vier mogelijke verklaringen: het onderzoek deugt niet; het deugt wel, maar er is een onverwachte complicatie over het hoofd gezien; alle complicaties zijn verwerkt, maar de resultaten worden te optimistisch/pessimistisch geïnterpreteerd; en als al die fouten kunnen worden uitgesloten komt pas de vierde mogelijkheid: het zit anders dan we altijd gedacht hebben.

Het effect van borstzelfonderzoek is dit jaar geanalyseerd in een Cochrane review, waarin al het gepubliceerde onderzoek kritisch tegen het licht is gehouden. Er zijn twee grote studies gedaan die deugen, één in Sjanghai en één in St. Petersburg. Beide laten geen enkel effect zien van het systematische zelfonderzoek op de borstkankersterfte. Meestal wordt er bij dit type onderzoek nog wel een trend gevonden, – helaas niet statistisch significant –, maar in China en Rusland vonden ze zelfs geen trend. Zijn er dan complicaties of interpretatieproblemen bij deze groot opgezette studies?

Geen onderzoek zonder complicaties, zo ook hier. Je kunt vrouwen wel goed instrueren om hun borsten zelf te onderzoeken, maar blijven ze dat ook doen jaar in, jaar uit? Nee natuurlijk. Na 4 jaar deed nog maar 56% van de vrouwen mee in St. Petersburg en daarvan voerde nog maar 70% het zelfonderzoek redelijk goed uit. De Chinese vrouwen waren gedisciplineerder, maar ook in China was de uitval nog zo’n 20%.

Of inderdaad 80% van de Chinezen iedere maand hun borsten volgens de regels hebben geïnspecteerd, zullen wij nooit zeker weten. China is een totalitair land en de kans op gewenste antwoorden –“ja, baas, ik heb het iedere maand trouw gedaan” – lijkt mij in China groter dan hier.

Een andere complicatie vormt de controlegroep. Om het effect van borstonderzoek te kunnen meten, moet je een controlegroep van vrouwen vinden die nooit aan zelfonderzoek doet. Zijn er zulke vrouwen? Dat lijkt me sterk. In St. Petersburg kregen vrouwen in de controlegroep routine medische check-ups, inclusief borstonderzoek. In deze ‘controlegroep’ werd zelfs meer borstkanker ontdekt dan gemiddeld bij Russische vrouwen.

De auteurs van het Cochrane Review vinden deze complicaties bij het Chinese en Russische onderzoek verwaarloosbaar. Hun conclusie is dat borstzelfonderzoek niet helpt bij het voorkomen van borstkankersterfte en die conclusie is nu overgenomen door het KWF. Nog niet iedereen is overtuigd. De American Cancer Society beveelt zelfonderzoek nog aan, het Amerikaanse National Cancer Institute echter niet. Is er reden om te stoppen? Als er één onderzoek is zonder schadelijke bijwerkingen, dan toch het borstzelfonderzoek, zou je denken.

Helaas gaat ook dat niet zonder meer op. Wie borsten onderzoekt, vindt soms een knobbel. Die knobbels zijn meestal goedaardig, maar voor dat spijkervast is aangetoond, is er heel wat extra onderzoek gedaan, röntgenfoto’s, puncties, om over de stress maar te zwijgen. In Sjanghai werden twee maal zoveel goedaardige knobbels gevonden in de zelfonderzoekgroep als in de controlegroep. Zelfonderzoek heeft dus een prijs. Als het niet bijdraagt aan het vinden van de echte borstkanker, kun je het beter laten.

Aangenomen dat de geleerden gelijk hebben – daar ga ik altijd vanuit – en dat borstzelfonderzoek niet werkt, dan blijft de vraag: hoe kan dat? Iemand die maandelijks systematisch haar borsten onderzoekt, moet tumoren toch eerder opmerken, dan iemand die pas reageert bij een flinke klont of een ingetrokken tepel? Waarom leidt eerdere detectie in dit geval niet tot hogere genezingskans? Waarom werkt bevolkingsonderzoek naar borstkanker wel bij het tijdig opsporen van beginnende kanker en zelfonderzoek niet?

Prof. Emiel Rutgers, hoofd van de borstkankerpolikliniek in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, zegt daarover in het KWF persbericht: ‘Met borstzelfonderzoek kun je zelden borstkanker in een heel vroeg stadium opsporen, namelijk tumoren die zo klein zijn dat ze nog geen uitzaaiingen hebben kunnen veroorzaken’. Dit betekent dat als borstkanker uitzaait, dat proces al in een vroeg stadium op gang komt. Die conclusie is bevestigd door recent fundamenteel onderzoek. Aan de eigenschappen van de tumor is namelijk met vrij grote zekerheid af te lezen of de tumor vroeg is uitgezaaid of niet. Ook bij heel kleine tumoren is de kans op uitzaaiing al uit het genexpressieprofiel af te lezen. Dit is waarom patiënten met een ongunstig profiel al meteen chemotherapie krijgen, ook al zijn er nog geen uitzaaiingen te bekennen. De vroeg uitgezaaide tumorcellen kunnen in een deel van de patiënten nog vernietigd worden met vroege (neo-adjuvante) chemotherapie.

Gelukkig begint uitzaaiing vaak pas op een moment dat de tumor al bij röntgenonderzoek zichtbaar is. Anders zou het landelijke borstkanker screeningsprogramma ook niet werken, net als borstzelfonderzoek. Het blijft ook nuttig voor een vrouw om haar eigen borsten goed te kennen en bij verandering medisch advies te vragen, volgens Emiel Rutgers: ‘Als het dan toch kanker is, kan een borstsparende behandeling beter worden uitgevoerd’. Borstkanker is ook een buitenbeentje. Veel andere tumoren zaaien relatief laat uit en altijd geldt: hoe eerder de behandeling wordt ingesteld, des te beter het resultaat.

De moraal van dit verhaal is simpel: de natuur is ingewikkeld en common sense en gut feeling zijn niet voldoende om te weten wat werkt. Alleen wetenschappelijk onderzoek geeft duurzaam inzicht, maar ook dat inzicht moet soms worden bijgesteld.