Blinde ouderdom

Mijn vader werd in het laatste jaar van zijn leven blind. Hij is 89 geworden. We gingen 12 jaar geleden wekelijks samen naar Leiden voor een laserbehandeling met het doel de degeneratie van het netvlies te stoppen. Het netvlies is tijdens de ontwikkeling ontstaan als een uitstulping van de hersenen. Hier wordt licht omgezet in elektrische signalen die door de oogzenuw naar het achterste deel van de hersenen worden getransporteerd, waarna we zien.

Toen ik de eerste keer met mijn praktisch blinde vader aan de arm de Leidse universiteitskliniek binnen kwam zei ik: „Hier moeten we naar rechts”. „Hoe weet je dat, ben je hier eerder geweest?”, vroeg hij. „Nee, maar er hangt daar een groot bord met een oog erop en een pijl naar rechts, vandaar”, legde ik hem uit. „Ik ben benieuwd hoe ze hier de afdeling gynaecologie en verloskunde annonceren”, antwoordde hij ad rem.

Hij had de meest voorkomende vorm van ouderdomsblindheid: macula-degeneratie. Precies onder de gele vlek, de macula, dat is het deel van het netvlies waarmee je het beste ziet, groeien bij deze ziekte nieuwe vaatjes uit. Door de nieuwvorming van vaatjes wordt het netvlies verwoest en verdwijnt het zien, beginnend met het midden van het blikveld. Eerst ontstaan er vertekeningen in wat je ziet, dan ontstaat daar een zwarte vlek in het midden die gaandeweg groter wordt. Bij de natte vorm van macula-degeneratie gaan de nieuwgevormde vaatjes bovendien lekken. Lezen en schrijven worden al snel onmogelijk en op den duur kan men zelfs grote structuren niet meer herkennen.

Na de eerste laserbehandeling in Leiden rekende ik mijn parkeerkaart af in de automaat, waarop een buitengewoon vriendelijke vrouwenstem op een bandje zei: „Vergeet niet uw wisselgeld uit het laatje te nemen”. Die stem had blijkbaar iets bijzonders, want mijn vader vroeg: „Ken je die juffrouw?” Op de terugweg uit Leiden naar Amsterdam vroeg hij: „Welke maand is het?” „Januari”, antwoordde ik. „Vreemd”, zei mijn vader, „dat is toch veel te vroeg voor de bloembollen?” Door de fluorescerende stof, die hij ingespoten had gekregen om de woekerende vaatjes in het netvlies zichtbaar te maken voor de laserbehandeling, zag hij alles geel. Hij zag dus haast niets meer, en door de lasertherapie werd het proces helaas niet gestopt.

Na zijn overlijden kwam er een betere laserbehandeling ter beschikking, en nu is er een effectieve therapie, waarover Reinier Schlingemann, oogarts in het AMC, laatst een prima overzicht tijdens onze Internationale Summerschool gaf. De nieuwe vaatjes, die het netvlies verwoesten, groeien uit onder invloed van een molecuul, dat ‘vascular endothelial growth factor’ (VEGF) heet. Er zijn nu antistoffen ontwikkeld die VEFG remmen en zo de vorming van nieuwe vaatjes tegen gaan, zoals Avastin. De stof moet maandelijks met een heel dun naaldje in het oog geïnjecteerd worden om het proces te stoppen. Er is nu ook een soortgelijk middel ontwikkeld, maar dan speciaal voor het oog, Lucentis. Bij ruim 90% van de patiënten zou dit medicijn het ziekteproces stabiliseren, bij eenderde van hen het gezichtsveld zelfs verbeteren. Lucentis is een kleiner molecuul en zou daarom volgens de fabrikant minder bijwerkingen in het oog geven dan Avastin maar het is 30 maal duurder. Avastin werkt ook, en er is nooit in een vergelijkend onderzoek aangetoond dat Lucentis inderdaad beter is. De oogafdelingen konden zich de kosten niet permitteren, en bleven Avastin voorschrijven.

Vervolgens is er in 2007 een proefprocedure gestart door een advocaat die met één patiënt naar de medische tuchtraad stapte om behandeling met Lucentis af te dwingen. Via Kamervragen werd getracht een onafhankelijk vergelijkend onderzoek af te dwingen naar de effectiviteit en de bijwerkingen van de twee middelen. Zo’n onderzoek gaat er nu komen door Nederland heen onder leiding van Dr. Schlingemann. Zo’n 300 macula-degeneratie patiënten zullen gedurende een jaar elke maand een injectie met Avastin of Lucentis krijgen. Andere vormen van therapie voor macula-degeneratie zijn ook in ontwikkeling. In een heel korte tijd is macula-degeneratie van een fatale in een behandelbare oogziekte veranderd. De doorbraak voor de behandeling van deze oogziekte kwam door Avastin, dat oorspronkelijk ontwikkeld is als medicijn tegen darmkanker. Zoiets komt vaak voor in de geneeskunde. Je kunt nog zo gericht werken aan de ontwikkeling van een behandeling voor een bepaalde ziekte, maar de doorbraak komt toch vaak onverwachts uit een heel andere hoek.

Dick Swaab

De auteur is hoogleraar in de neurobiologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is verbonden aan het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen. Vragen en reacties kunt u sturen naar zbrieven@nrc.nl