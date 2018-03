Bij de voorplaat De vondst van één mier – de mier op deze foto – was de aanleiding om een nieuwe mierensubfamilie binnen de mierenfamilie (Formicidae) te stichten. De nieuweling heet Martialis heureka en is het enige lid van de subfamilie Martialinae (Proceedings of the National Academy of Sciences, online, 15 september). Na de vondst van dit exemplaar (hij mist een paar poten) in bladafval in een Braziliaans regenwoud is er geen meer gevonden. Deze mier is klein, blind en bleek, maar is volgens de drie Duitse en Amerikaanse ontdekkers duidelijk anders dan de blinde, ondergronds levende mieren van de subfamilie Leptanillinae. De nieuwe mier maakt wel weer duidelijk dat in de evolutie alle mieren van één gezamenlijke vooroudersoort afstammen. Alle mierensoorten horen tot één stamboom en Martialis is de vroegste afsplitsing van de stamboom. Hij leeft waarschijnlijk waar de oermier ooit ook leefde: gedeeltelijk ondergronds en in de laag van afgevallen blad. (WK)

