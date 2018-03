‘BEN JE ECHT OF HEB JE EEN VERBORGEN AGENDA?’

NAAM RONALD DE JONG (41) FUNCTIE HOOFD HEALTH CARE OPKOMENDE MARKTEN BIJ PHILIPS

Woonplaats BEST

„Je ziet grote culturele verschillen op de werkvloer – we hebben afdelingen in China, India, Latijns-Amerika, Rusland, en ons hoofdkantoor zit in de VS. In Duitsland zijn ze niet zo creatief en erg hiërarchisch ingesteld. In India is dat totaal anders. Mensen zeggen daar uit beleefdheid dat ze je idee goed vinden. Kom je drie maanden later terug, merk je dat er niets is gebeurd. Je moet veel duidelijker zijn over wat je wilt. „Mensen werken overal anders, maar ze kijken op dezelfde manier tegen leiderschap aan. Een toneelstukje of onnatuurlijk gedrag motiveert niet; een leider moet authentiek zijn. Dat voelen mensen overal aan: is iemand echt of heeft hij een verborgen agenda? „Een leider moet een bepaald basismateriaal bezitten. Dat zie je snel genoeg. De één is inspirerend, de ander niet. Maar veel mensen worden onvoldoende uitgedaagd hun leiderschap te laten zien. Zelf heb ik een kans gekregen, kennelijk zagen ze iets in mij. Een goede leider geeft vertrouwen, je moet van hem het gevoel krijgen dat je meer kunt dan je zelf denkt – vaak is dat ook zo. „Veel leiders zie ik nadrukkelijk bezig met het motiveren van mensen, maar ik denk dat je vooral moet voorkomen dat je je mensen demotiveert. Van de werknemers heeft 90 procent meer kennis en ervaring – je moet er alleen voor zorgen dat structuren en processen die mensen niet hinderen. Dan kun je een sterke dynamiek krijgen.”