Banken hebben crisis over zichzelf afgeroepen

Het is donderdag als de waarnemend voorzitter van de effectenbeurs van New York over de handelsvloer loopt. Hij komt uit een crisisberaad met de grootste geldschieters van Amerika. In het achterkamertje zaten mannen namens financiers als City Bank , Morgan en Chase. Zij hebben een beleggingspool gevormd in een poging met koopopdrachten de koersval te stuiten. Gejuich stijgt op van de handelsvloer. Hier komt de financiële reddingsbrigade.

Nee, dat was niet afgelopen week toen tien banken 70 miljard dollar toezegden als buffer voor het dreigende bankroet van zakenman Lehman Brothers.

De mannen in het achterkamertje overlegden op donderdag 24 oktober 1929, de eerste dag van de financiële paniek. Hun pool faalde, net als de private pool die deze week mammoetverzekeraar American International Group (AIG) had kunnen redden.

De nationalisatie van drie van de grootste Amerikaanse financiële instellingen binnen twee weken onderstreept de gouden regel: geld is te belangrijk om aan de geldbeheerders zelf over te laten. Vandaar de plotselinge ingrepen in de beurshandel (verbod op verkoop van aandelen die je niet iet bezit), het plan voor een gigantisch herstelfonds om besmette hypotheekleningen te kopen en de reddingsacties. De Amerikaanse overheid is daarmee de dominante aandeelhouder geworden van AIG en de twee grootste woningfinanciers Fannie Mae en Freddie Mac.

Het geldsysteem is niet zo safe en sound als de autoriteiten het grote publiek in tijden van crisis steevast voorhouden. Het publiek weet dat ook wel. Iedereen kent de ervaring van thuis komen, het aangeschafte product uitpakken, uitproberen en niet helemaal tevreden zijn. Bij financiële producten kom je daar meestal wat later achter, zie de affaires rond Legio Lease en de woekerpolissen.

Maar de autoriteiten spreken wel een kern van waarheid. Het financiële stelsel is weerbaarder en stabieler dan je op het eerste gezicht bij de krantenkoppen zou denken. Tegenover de ontwrichtende krachten van de kuddegeest in de financiële wereld, waarin iedereen dezelfde domme dingen doet, staan ingebouwde stabilisatoren die nu hun werk doen.

De ingreep van de Amerikaanse overheid is er daarvan een. De bedragen die de Amerikanen op tafel leggen zijn angstaanjagend groot. Met de eigenlijke reddingsacties is ruim 300 miljard dollar gemoeid. Maar ten opzichte van de omvang van de activiteiten van de gestutte financiële instellingen van vele duizenden miljarden dollar, is het een overzichtelijk bedrag. Zoals de econoom Paul Krugman op CNN zei: „Lehman redden is slecht, Lehman niet redden is misschien nog wel slechter.”

Ten opzichte van de spaar- en beleggingsgelden van de Amerikaanse bevolking en de totale financiële handel zijn de bedragen voor de reddingsacties zelfs kleingeld. De overheid kan bij AIG een deel van de lening van 85 miljard dollar terugverdienen uit de verkoop van dochters en activiteiten.

Niet het ingrijpen van de overheid is uniek, maar het feit dat de financiële wereld dit over zichzelf heeft afgeroepen. De overheid speelt zijn vertrouwde rol als buffer en als stabilisator, een rol die banken en deels ook verzekeraars vroeger zelf speelden.

Hun rol als stabilisators wordt nu overgenomen door nieuwkomers. Maar die moeten wennen aan hun rol. En zij zitten verder weg dan ooit, in China en het Midden-Oosten. Of zij zijn een Russische tycoon en een Libisch staatsfonds, twee kapitaalverschaffers van de verzwakte bank en verzekeraar Fortis. De staatsfondsen die rijk zijn geworden door de dure grondstoffen beslissen straks of de verzwakte banken het waard zijn om nieuw kapitaal te krijgen. Nodig is 350 miljard euro, schat de Italiaanse centralebankgouverneur Mario Draghi.

De andere categorie bufferaars zijn u en ik. De collectieve en individuele financiële vermogens van de huishoudens in de westerse wereld zijn formidabel, ondanks de koersverliezen.

Het collectieve kapitaal zit vooral bij pensioenfondsen. Zij werpen zich op als nieuwe wakers over het beleid van bedrijven en banken. Als de beleggers van Fortis vorig jaar naar pensioenfondsen als ABP hadden geluisterd, had Fortis niet meegedaan met de allesvernietigende overname van ABN Amro.

De individuele bezitter van vermogen en spaargeld is zijn eigen waakhond. De financiële crisis speelt hem in de kaart, zeker in Nederland. De concurrentie om spaargeld is intens. De banken hebben niet genoeg gespaard, zij hebben u nu nodig.

Dat de rollen zijn omgedraaid, en dat de gewone man nu de financiële wereld te hulp moet schieten, maakt deze crisis zo anders dan wat politici en toezichthouders tot nu toe gezien hebben.

Dit de eerste authentieke financiële crisis sinds de val van de Berlijnse Muur, die de overwinning van de markteconomieën inluidde. Dit is de eerste crisis in de nieuwe era, die Thomas Friedman kenschetste met The world is flat. Nieuwe tijden, een ouderwetse financiële kladderadatsch, maar wel in een modern jasje. Deze krach overrompelt met één klap de hele wereld. Alle koersen dalen. De crisis slaat overal toe, vloert zakenbanken, vernedert reguliere banken en kleineert de grootste Amerikaanse verzekeraar AIG. Oftewel: beleggers, spaarders en polishouders schrikken zich een hoedje.

Eerder financieel tumult, zoals het leeglopen van de internetzeepbel na 2001, kostte beleggers kolossale bedragen. Maar over zijn spaargeld hoefde toen niemand zich zorgen te maken. De banken bleken hun risico’s vlijmscherp in de gaten te hebben gehad.

Politici en centralebankpresidenten zagen zich bevestigd in hun credo’s. De banken, verzekeraars en vermogensbeheerders die sinds de val van de Muur hadden geprofiteerd van een ongekende liberaliseringsgolf hadden hun financiële kracht en stuurmanskunst bewezen. Politici hadden handels- en investeringsbarrières opgeheven. Politici en toezichthouders hadden de laatste beperkingen op onderlinge fusies in de financiële wereld, die soms nog uit de nasleep van de crash van 1929 stamden, ongedaan gemaakt.

Samen prezen zij de liberaliseringen die welvaartsverhogend werkten. Meer concurrentie. Betere spreiding van risico’s. Meer dynamiek doordat banken bijvoorbeeld woninghypotheken en bedrijfsleningen die vroeger maar op hun balans hingen nu als handelswaar verkochten. Elke bank, elke belegger, elke verzekeraar kon zijn eigen risicoprofiel kiezen.

Door de spreiding van risico’s over zoveel partijen was de financiële wereld bovendien een stuk veiliger. Anders gezegd: met hetzelfde kapitaal als buffer tegen onverwachte verliezen konden banken en verzekeraar meer risico’s aan, meer woninghypotheken verstrekken, meer kredieten uitgeven. En wie profiteerde daar uiteindelijk van? Ja, de financiers, de handelaren, de vermogensbeheerders. Hun aandeelhouders, de collectieve pensioenbeheerders. Maar ook: de economie, u en ik, Jan Modaal en Joe Sixpack .

De spreiding van risico’s blijkt echter niet werken. De stroppen zitten bij de usual suspects : gretige Amerikaanse zakenbanken die sneller wilden groeien, Europese banken die nieuwe winstbronnen wilden aanboren en regionale Duitse banken vol zelfoverschatting. De financiers hebben hun voorheen gerespecteerde instellingen ondermijnd of verkwanseld. Het ‘superkapitalisme’ heeft zichzelf in de voet geschoten.

Vóór de grote liberalisering gaven banken en verzekeraars kredieten en kapitaal voor investeringen van bedrijven, overheden en consumenten. In tijden van malaise en faillissementen moesten de financiers hun leningen veiligstellen. Zo fungeerden banken en verzekeraars als de stootkussens van de economie, de buffers die de finale verliezen moesten nemen. Die functie was nuttig, gaf enig aanzien en gaf rechten.

Nu bieden de financiers geen buffers voor economische stabiliteit, maar zijn zij aanjagers geworden van financiële instabiliteit. De politici en financiële toezichthouders die de liberalisering leidden mogen nu uitzoeken hoe de ‘echte’ economie beschermd wordt tegen de excessen van superkapitalisten.

Meer over de kredietcrisis op nrc.nl/kredietcrisis