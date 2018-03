Asscher grijpt in bij Bureau Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg in Amsterdam moet voor 1 januari zijn wachtlijsten hebben weggewerkt. Bovendien dient het voor oktober een plan te hebben om het verwachte financiële tekort voor volgend jaar - 2,3 miljoen euro - te dichten. Ook moet de hulporganisatie regelmatig rapport uitbrengen over de stand van zaken. Dat heeft de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher (jeugdzaken) het Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam opgedragen in een brief die gisteren openbaar werd.