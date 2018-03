De Spaanse tennissers zijn al na de eerste dag van hun duel met de Verenigde Staten dicht bij een plek in de finale van de Davis Cup. Rafael Nadal en David Ferrer zetten de gastheer in Madrid op een comfortabele voorsprong van 2-0. In de eindstrijd wacht waarschijnlijk Argentinië. David Nalbandian en Juan Martin del Potro brachten in Buenos Aires de eerste enkelspelen tegen Rusland tot een goede einde.