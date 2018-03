'Amerikanen schrikken van zo'n relatie'

De film 06 kreeg medio jaren negentig een zeer gunstig onthaal in Amerika. „Ze wilden daar beslist mijn volgende film uitbrengen”, laat filmmaker Theo van Gogh van gene zijde weten, in zijn commentaar bij de dvd van Blind Date. „Toen ik vervolgens met Blind Date kwam, was het: laat maar.” Ook in Nederland liep die film matig, twee Gouden Kalveren ten spijt.

Acteur-regisseur Stanley Tucci kan zich daarbij wel iets voorstellen, want het is een dieptreurige, veeleisende film. Deze week was hij met actrice Patricia Clarkson in Vlissingen, waar zijn remake de Nederlandse première beleefde op festival Film by the Sea.

Twee jaar geleden hoorde Tucci dat zijn vriend Steve Buscemi van plan was remakes te maken van drie films die Theo van Gogh zelf met een internationale cast had willen herfilmen: ‘Triple Theo’. Interview deed Buscemi zelf, Tucci mocht kiezen tussen 06 en Blind Date. „Iedereen houdt van seks en 06 zit vol telefoonseks, maar ik wilde Blind Date. Het is duistere romantiek. Amerikanen schrikken van zo’n hopeloze en complexe relatie.”

Blind Date gaat over een stuntelende goochelaar en een verwelkte danseres. Ze verloren hun dochtertje, verdriet en schuldgevoel dreef hun daarna uiteen. Omdat ze ook niet zonder elkaar kunnen, ontmoeten ze elkaar via contactadvertenties met teksten als „journalist zoekt agressieve vrouw”. Maar hun verleden kiert door hun rollenspelletjes heen en doorkruist elke toenadering. Een tango, vond Van Gogh, een tragische dans waarbij de partners elkaar nauwelijks aanraken.

Stanley Tucci is een gewaardeerd karakteracteur, iemand die je al in talloze Hollywoodfilms zag zonder hem op straat te herkennen. Zo speelde hij de kille bureaucraat die Tom Hanks in het niemandsland van een vliegveldterminal gevangen houdt in Spielbergs The Terminal. Als regisseur verdiende hij zijn sporen met Big Night, een charmante restaurantfilm, en Joe’s Gould’s Secret, goed ontvangen maar harteloos gedumpt door de distributeur. „Een schokkende ervaring”, zegt Tucci, die als regisseur acht jaar droog stond. Blind Date is zijn comeback.

De film is in een week opgenomen in een omgebouwde feestzaal te Gent. Tucci hield zich aan de methode-Van Gogh, die met drie camera’s tegelijk filmde. Acteurs hoeven dan niet terug te komen voor close-ups. Blind Date was in januari te zien op het Amerikaanse Sundance festival en werd gemengd ontvangen. Enkele bloggers vonden de film ijdel en deprimerend: zij constateerden koeltjes dat de zaal al na twintig minuten leeg liep. „Filmbloggers”, zucht Tucci. „Wie zijn dat, wat zijn hun criteria, waar komen ze vandaan? Maar ze hebben wel invloed.” Minder invloed dan het filmvakblad Variety overigens, dat positief oordeelde over deze ‘komedie van pijn’ maar zich afvroeg of de wereld er klaar voor is: „Blind Date is niet ieders liefdeselixer.”

Tucci’s versie mist het bijna gênante emotionele exhibitionisme van het origineel. Waar Van Gogh koos voor een decor van vals schitterend neon, speelt Tucci’s versie zich af in een soort graftombe, een sleets café met afgeplakte ramen om zonlicht te weren. Tucci speelt zijn rol bitter en introvert, hij is niet de hartverscheurende clown die Peer Mascini neerzette. Tucci brengt Blind Date terug tot zijn kale essentie van pas de deux: de rol van de barman, die bij Van Gogh de verbaasd toekijkende buitenwereld belichaamt, is minimaal. Datzelfde geldt voor de voice-over van het dode dochtertje die bij Van Gogh haar ouders van steeds destructiever commentaar voorziet, als de herinnering die hun leven zo ondraaglijk maakt.

Het maakt Tucci’s remake waardiger, maar ook minder spannend. Tucci: „Dit is mijn visie; Blind Date is als een toneelstuk dat je steeds opnieuw kan interpreteren.” Tegenspeelster Patricia Clarkson: „Het zijn twee heel verschillende filmmakers. Stanley is erg Italiaans, duister en broeierig. Theo’s Blind Date was het lanceerplatform voor zijn eigen film.”

Zijn duistere kant kan Stanley Tucci straks opnieuw etaleren: hij heeft net de opnames afgerond van Lovely Bones van Peter Jackson. Die gaat over een vermoord 14-jarig meisje dat vanuit de hemel de rouwverwerking van haar ouders gadeslaat. Tucci speelt hun buurman, de seriemoordenaar die ermee wegkwam. Tucci: „Het is misschien erg toevallig, maar de films zijn onvergelijkbaar.”

Blind Date draait in de bioscoop