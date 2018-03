De Amerikaanse bank Ameribank is gisteravond failliet verklaard. Ameribank is daarmee de twaalfde bank dit jaar die haar deuren moet sluiten als gevolg van de dalende huizenprijzen en de kwakkelende economie. Toezichthouder FDIC zei dat de bank uit Norfolk voor 102 miljoen aan tegoeden had. FDIC zal daar 42 miljoen van vergoeden.