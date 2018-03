Altijd de vlag halfstok

Met tachtig kilometer per uur door het drukke verkeer van Kabul, twee breedgeschouderde Britse militairen voorin. De één stuurt de kakiterreinwagen nerveus door de stoffige straten. Hup rechts langs een minibus, rakelings langs een fietser, met vol gas over een rotonde, dan snel en toeterend de linker weghelft op om een kleine opstopping te vermijden. Tegenliggers wachten maar even.

De bijrijder, met in zijn handen een machinegeweer, speurt onophoudelijk de omgeving af, op zoek naar potentiële zelfmoordterroristen of ander gevaar. In een microfoontje meldt hij aan de volgauto in dit kleine konvooi hoe de weg vóór ons er uit ziet, wat we zoal aan dreigends tegenkomen.

Wie achterin zit, met een scherfvest aan en een helm op zijn hoofd, krijgt niet de kans te vergeten dat het geweld in Afghanistan altijd op de loer ligt, ook in de hoofdstad. Mocht er iets gebeuren, had de leider van het konvooi voor vertrek gezegd, en mocht ik dan zijn uitgeschakeld, dan kun je met deze knop op mijn mobilofoon altijd om hulp roepen.

Het blijkt niet nodig, tijdens dit ritje van krap twintig minuten van het vliegveld naar het in de stad gelegen hoofdkwartier van ISAF (International Security and Assistance Force), de troepenmacht van veertig landen die onder leiding van de NAVO probeert de situatie in Afghanistan te stabiliseren. Het militaire zenuwcentrum is met hoge, dikke muren versterkt als een fort. Van hieruit wordt een operatie geleid waaraan, verspreid over het land, ruim 50.000 militairen deelnemen. Op deze warme septembermiddag is het hier rustig, zowel binnen als buiten de stalen poort. Maar een paar uur eerder is vlakbij de ingang nog een granaat terechtgekomen.

Bijna zeven jaar na de val van het Talibaanregime is de oorlog in Afghanistan nog altijd niet voorbij. Het geweld is, ondanks alle inspanningen van de Afghanen en de internationale gemeenschap, de afgelopen jaren fors toegenomen. De Talibaan is terug, en weet steeds vaker toe te slaan, ook in de hoofdstad, met wrede en intimiderende acties. En er zijn nog andere gewelddadige groepen, van Al-Qaeda tot de georganiseerde misdaad. Een zelfmoordaanslag, een hinderlaag of een bermbom – het zijn vaste onderdelen op het Afghaanse avondnieuws. Vlaggen lijken hier wel elke dag halfstok te hangen.

Niet alleen voor de Afghanen en hun land staat er veel op het spel, ook voor het Westen. Al was het maar omdat de NAVO hier zou laten zien wat voor rol zij wil spelen in de wereld van na de Koude Oorlog. De missie in Afghanistan, de meest ambitieuze operatie in de geschiedenis van het bondgenootschap, moest „de eerste proefrit van de NAVO van de 21ste eeuw” worden. Een mislukking kan de alliantie zich niet veroorloven.

Maar succes is niet in zicht. De problemen zijn groot en complex. Het blijkt een enorme opgave om dit door oorlog, onderlinge strijd en diepe armoede geteisterde land te stabiliseren en op te bouwen, zoals andere grootmachten eerder ook al hebben ondervonden. En de Afghaanse bevolking begint haar geduld te verliezen met de buitenlandse troepen van ISAF en Operation Enduring Freedom, de los van de NAVO opererende militairen die onder Amerikaanse leiding jagen op terroristen. Het toenemend aantal burgerslachtoffers dat valt – dit jaar al 1.500 – ondergraaft de pogingen van de coalitie om de bevolking juist voor zich te winnen.

Om te laten zien wat haar aanpak is, en hoe zij samenwerkt met Afghanen en internationale organisaties, nodigde de NAVO vijf journalisten uit verschillende landen uit voor een bezoek van een week aan Kabul en de zuidelijke provincie Uruzgan: behalve NRC Handelsblad ook de kranten The Washington Post en The Australian, het Duitse weekblad Focus en het radiostation Radio France Internationale.

Op een rotsige vlakte aan de rand van Kabul zitten rekruten van het Afghaanse Nationale Leger, een paar honderd man sterk, met opgetrokken knieën in de brandende zon. Ze krijgen hier, op het Kabul Military Training Center, elementaire militaire beginselen bijgebracht. Ze luisteren stil naar hun meerderen, af en toe springt er op bevel een groepje op, om met wapens in de aanslag naar een loopgraaf te draven en van daaruit een schaduwgevecht met mederekruten te leveren.

Met veel Amerikaanse hulp worden deze jonge Afghanen klaargestoomd om hun vaderland te kunnen verdedigen. „Dat kan niemand beter doen dan de Afghanen zelf”, zegt de Amerikaanse generaal Bob Cone. Uiteindelijk moeten zij de NAVO hier overbodig maken.

Al zo’n 65.000 soldaten hebben in dit kamp een basistraining van tien weken gekregen, het leger groeit snel. De jonge mannen komen uit het hele land en krijgen in het trainingskamp vaak een cultuurschok, vertelt een van hun opleiders: vaak zijn ze analfabeet en hebben ze nauwelijks kennisgemaakt met de moderne beschaving. Op den duur moet het Afghaanse leger 122.000 man tellen, maar niemand durft te voorspellen wanneer het sterk genoeg is om de taken van ISAF te kunnen overnemen.

Voorlopig moeten de militairen van de NAVO en haar partnerlanden alle zeilen bijzetten, vooral in het onrustige zuiden, om te zorgen dat het geweld niet uit de hand loopt. Vaak trekken ze wel samen op met het Afghaanse leger, maar er is geen twijfel dat de Afghanen het nog lang niet alleen afkunnen. Ondanks hun „krijgerscultuur en hun aangeboren bereidheid om te vechten’’, zegt Cone.

In een gewone taxi is het heel wat minder enerverend om door Kabul te rijden dan in een militair voertuig met gewapend escorte. Je gaat meer op in het leven op straat en voelt je daardoor toch veiliger, hoewel onbeschermd. In plaats van een bedreigende oorlogszone zie je opeens een stad vol mensen om je heen. Langs de kant van de weg staan hier en daar groente- en fruitstalletjes, met enorme stapels watermeloenen en grote zakken aardappelen. Een snoepkar, een autowasserij, een ezeltje voor een kar gespannen. Bij een school wemelt het van druk pratende meisjes in zwart en wit uniform. En boven de grauwe huizen kun je af en toe een kleurige vlieger in de lucht zien staan.

Maar een paar straten verder is weer onmiskenbaar dat dit een stad onder beleg is. Vooral in de buurt van de ambassades en het presidentieel paleis zijn hele straten afgezet. Sinds een eerder bezoek, ruim een jaar geleden, zijn de fortificaties alleen maar uitgebreid. Waar je ook kijkt, zie je hoge muren, prikkeldraad, betonblokken midden op straat, controleposten, zandzakken en slagbomen.

In een minder ongenaakbaar fort dan het ISAF-hoofdkwartier zetelt de missie voor Afghanistan van de Verenigde Naties, UNAMA. De VN zouden in Afghanistan een sleutelrol moeten spelen, bepaalde de internationale gemeenschap in juni op een conferentie in Parijs. Met louter militaire middelen kan de oorlog niet beslecht worden. Alleen als het straatarme land zich economisch ontwikkelt en geholpen wordt om een effectief bestuur op te zetten, maakt het kans zich te bevrijden van het geweld van de Talibaan, de funeste drugseconomie en de hardnekkige cultuur van corruptie, die allemaal met elkaar samenhangen.

De militaire operaties van de NAVO moeten daarom ingebed zijn in een geïntegreerde aanpak, werd afgesproken. Om de versnipperde internationale hulpoperaties die de afgelopen jaren dikwijls langs elkaar heen werkten, beter op elkaar af te stemmen, werd aan de Verenigde Naties een coördinerende rol toegekend. De Noorse diplomaat Kai Eide kreeg als VN-gezant de taak om Westerse landen en hulporganisaties op één lijn te brengen. Desnoods, zo werd in diplomatieke kring gezegd, door ze met de koppen tegen elkaar te slaan.

Maar amper drie maanden later lijkt Eide al op de grenzen van zijn mogelijkheden te zijn gestuit. „Wat voor machtsmiddelen hebben wij als VN’’, vraagt hij retorisch, „als de donorlanden in de praktijk niet bereid zijn om onze coördinerende rol te accepteren? Ik begrijp best dat landen hun hulpgelden het liefst besteden in de provincies waar hun militairen actief zijn. Maar dat kan leiden tot een oneerlijke verdeling. We hebben juist heel hard een nationale aanpak nodig.

„Het noorden van het land dreigt nu bijvoorbeeld door de droogte in grote problemen te komen. De ontevredenheid onder de bevolking groeit. Als we niet oppassen, glijden deze gebieden, waar het juist wat beter ging, weer af en keert het geweld er terug. Daar is hulp nu harder nodig dan in het zuiden. Maar ik kan landen niet dwingen…’’

Eide geeft de moed niet op. „Er moet meer hulp komen van het westen, en de Afghanen moeten meer doen om de corruptie tegen te gaan. De landbouw is de afgelopen zes, zeven jaar ernstig verwaarloosd. En er moet een politiek proces op gang komen wil dit conflict ooit beëindigd worden.”

Op ruim een uur vliegen van Kabul, over droge vlaktes en bruine, kale bergen in zuidwestelijke richting, ligt Uruzgan, een van de armste en meest achtergebleven provincies van Afghanistan, tevens de bakermat van de Talibaan. Slechts 0,6 procent van de vrouwen en 7 procent van de mannen kon er in 2006 lezen en schrijven. Hier heeft Nederland een hoofdrol: vanuit Kamp Holland, vlakbij Tarin Kowt, opereert onder Nederlandse leiding de Task Force Uruzgan, onder het motto: opbouwen waar het kan, vechten waar het moet.

Naast het grote kamp van ISAF, dat vol staat met militaire voertuigen en containers waarvan slaap- en werkverblijven zijn gebouwd, ligt een kleiner kamp van het Afghaanse leger. Na lang aandringen van Nederland zijn de Afghaanse troepen hier begin dit jaar uitgebreid van 440 naar 2.300 man. We doen alles samen, verzekert een Nederlandse militair. Als we een huis moeten doorzoeken, gaan zij voorop.

Het zijn de moeilijke uurtjes van de Ramadan, maar de bevelhebber van de Afghaanse militairen, generaal Hafizuldin, zet graag de televisie uit om, via een tolk, met zijn gasten te spreken. De situatie in grote delen van Uruzgan is onveilig, zegt hij, maar vergeet niet dat de provincie ook aan vier kanten grenst aan onveilige gebieden. Hij is blij met de troepen van ISAF. „Er zijn hier Talibaan, Al-Qaeda-strijders, Arabische instructeurs, Tsjetsjenen… Ze opereren vooral in rondtrekkende groepjes van tien tot twintig man. President Karzai wil dat we een grote schoonmaakoperatie houden. Dat gaan we ook doen.’’

Een van de grotere militaire confrontaties waar de Nederlandse troepen in Uruzgan bij betrokken zijn geweest, speelde zich vorig jaar juni af in en rond het strategische belangrijke plaatsje Chora, op ongeveer dertig kilometer van Tarin Kowt. De Nederlandse militairen, zo’n zestig man, werden verrast door grote aantallen Talibaan die uit de bergen kwamen en Chora onder de voet dreigden te lopen. Na zware gevechten, waarbij de Nederlanders hulp kregen van gewapende Afghanen, versterkingen uit Kamp Holland, luchtsteun en zwaar geschut, sloegen de aanvallers op de vlucht. Tientallen Talibaan kwamen om, één Nederlander en tientallen burgers. Sinds de Korea-oorlog in de jaren vijftig was het Nederlandse leger niet meer in zulke zwaar gevechten verwikkeld geweest.

Nu ligt Chora er ogenschijnlijk vredig bij, te midden van de groene velden en boomgaarden. Als je de heuvel beklimt waar de dorpelingen hun doden begraven, kijk je uit over de ommuurde lemen huizen, en zie je hoe deze vruchtbare strook aan weerszijden begrensd wordt grillige, kurkdroge bergen. „Hier is het veilig’’, zegt de ervaren Nederlandse militair Daan, die voor de tweede keer in Uruzgan is. „Maar als we een paar kilometer verderop patrouilleren, is vuurcontact met de Talibaan niet ongewoon.’’ De vlakbij gelegen Balluchi-vallei, waar doorheen een weg naar Tarin Kowt moet worden aangelegd, is zelfs voor een groot deel onder controle van de Talibaan.

Zo’n twee keer per week patrouilleren de Nederlanders, die hier met 110 militairen van de Charlie Tijger Compagnie van de luchtmobiele brigade een post bemannen, door de straten van het plaatsje. Binnen de bebouwde kom niet vaker, want dat zou de bevolking te veel tegen de haren instrijken. Als de militairen, bewapend en met scherfvesten aan, in twee rijen aan achter elkaar door het dorp lopen, moet het verkeer wachten tot ze voorbij zijn.

Aan de hoofdstraat, die met een groot woord de bazaar wordt genoemd, zitten mannen en jongens gehurkt voor hun huizen en winkeltjes. Zwijgend volgen ze de militaire patrouille met hun ogen. „What do they think of us?’’, vraagt de Amerikaanse journalist in het gezelschap „Money’’, antwoordt Daan. „Walking money.’’

Bij het hospitaaltje, dat met Nederlandse hulp functioneert, vertelt een Afghaanse arts dat hij zich onveilig voelt. De Talibaan is niet ver weg, de omgeving intrekken voor vaccinatiecampagnes is gevaarlijk. Hulpverleners worden door de Talibaan gezien als handlangers van de buitenlandse troepen, en zijn al herhaaldelijk slachtoffer geworden van aanslagen.

De Nederlandse militairen in Chora proberen de bevolking met hun aanwezigheid langzaamaan vertrouwen in de toekomst te geven. Met de medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken die deel uitmaken van het zogeheten Provinciale Reconstructie Tream (PRT) worden ontwikkelingsprojecten opgezet. Voor de inwoners van Chora zullen binnenkort nieuwe zaden arriveren, waarmee ze betere gewassen kunnen kweken. Scholen worden gesteund, onder meer met lespakketten. Er zijn projecten voor alternatieve gewassen die de teelt van papaver kunnen vervangen. En de militairen proberen ondertussen de Talibaan op afstand te houden. Al weten ze dat dat niet eenvoudig is, want vaak zijn er allerlei banden van de lokale bevolking met de strijders. De huidige politiechef bijvoorbeeld, die op het punt staat vervangen te worden, zou de Talibaan meer dan eens goede diensten hebben verleend.

Kapitein Guy Dolmans, commandant van de Tijger Compagnie, zegt: „Wij moeten niet te veel kijken naar de strategische en politieke kanten, maar naar wat we bereiken. Ik noem het minimijlpalen. We werken voor de heel lange termijn.’’

En daarvoor is geduld nodig. Geduld niet alleen van de Nederlandse militairen, maar ook van de Afghanen, die hun leven op zijn best maar heel langzaam zien verbeteren. En geduld ook van de publieke opinie in de westerse landen, die eveneens maar weinig resultaat ontwaart van de kostbare en gevaarlijke missie.

Terug in Kabul lijkt het optimisme van de Nederlanders in Uruzgan heel ver weg. Hun inzet en vastberadenheid om minimijlpalen te bereiken is bewonderenswaardig. Maar is het geen druppel op een gloeiende plaat? Het nieuws meldt dat de gouverneur van de provincie Logar, dichtbij Kabul, is opgeblazen. Dat een konvooi van de Wereldgezondheidsorganisatie bij Kandahar is aangevallen door een zelfmoordterrorist, waarbij twee Afghaanse artsen omkwamen. En dan lopen de gemoederen nog steeds hoog op over het Amerikaanse bombardement in het Westen van het land, waarbij volgens president Karzai en de VN tientallen burgers zijn omgekomen, onder wie veel vrouwen en kinderen.

De journalist Danish Karokhel, hoofdredacteur van het persbureau Pahjwok, laat zijn somberheid de vrije loop. „Ik spoor mijn redacteuren altijd aan om positief nieuws te zoeken, maar dat is hier nauwelijks te vinden. We hebben de kans om ons land er bovenop te helpen voorbij laten gaan. De veiligheidssituatie is alleen maar verslechterd. Ik trek het ook mezelf aan, dit is óns land, we kunnen de schuld niet altijd aan anderen geven. Politici en binnen- en buitenland hebben hun hoop nu gevestigd op de verkiezingen volgend jaar. Maar wat daar ook uitkomt, het zal de situatie niet veranderen.’’