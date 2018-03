Alpenidylle verstoord door omkoopschandaal

Staatsvijand nummer één in Slovenië is sinds kort de Finse journalist Magnus Berglund. Op 1 september zond de Finse publieke omroep YLE een reportage uit waarin Berglund tot de conclusie komt dat de Sloveense regering zich heeft laten omkopen door de Finse bouwer van pantservoertuigen Patria. Bij de onderhandelingen over de aankoop van pantserwagens voor het Sloveense leger, voor 400 miljoen dollar, zou premier Janez Jansa volgens Berglund steekpenningen hebben aangenomen.

Sinds de uitzending is Slovenië in de ban van het schandaal dat inmiddels heeft geleid tot een politieke crisis die de samenleving verscheurt. „Eindelijk iemand die de Sloveense beerput opentrekt”, luidt één van de vele reacties op websites waar Sloveense tegenstanders van Jansa de Finse journalist danken voor zijn moed. „Smerige leugens en manipulatie”, reageert Jansa die het schandaal afdoet als een „lafhartige poging” van zijn politieke tegenstanders om de kiezers te misleiden.

Zondag gaan de Slovenen in die sfeer van achterdocht naar de stembus. Volgens politiek-analisten in hoofdstad Ljubljana maakt het schandaal een einde aan de Sloveense idylle. Voor de buitenwereld is Slovenië een toonbeeld van stabiliteit. Op 1 januari 2007 voerde het Alpenland van twee miljoen inwoners de euro in, als enige van de Oost-Europese landen die in 2004 toetraden tot de EU. Terwijl de meeste ex-Joegoslavische republieken nog worstelen met de nasleep van het oorlogsgeweld uit de jaren negentig, voert Slovenië volgens Brussel succesvol politieke en economische hervormingen door.

Maar schijn bedriegt, zegt Brankica Petkovic van het Peace Institute, een gezaghebbend en onafhankelijk onderzoeksinstituut in Ljubljana. Volgens haar woedt achter de schermen van de verkiezingen „een ideologische oorlog” tussen de rechts-conservatieve regeringspartij SDS van Jansa en de linkse oppositie onder aanvoering van de SD (sociaal-democraten). Ze omschrijft de verkiezingsstrijd als een botsing tussen de morele hoogmoed van Jansa en het vermeende grijze verleden van zijn opponenten.

„Voor Jansa bestaat de oppositie slechts uit oud-communisten die vuile handen hebben gemaakt”, zegt Petkovic. „Zijn achterdocht is bijna ziekelijk. Jansa beschouwt de media als handlangers in een haatcampagne die links tegen hem voert.”

Na de onafhankelijkheid in 1991 was links bijna onafgebroken aan de macht. Bij zijn aantreden in 2004 benoemde Jansa zijn loyale vrienden op hoge posten. Het leidde tot tal van protesten, vooral onder journalisten die Jansa’s mediawetgeving ervaren als censuur. Ondanks protesten zette hij ook in het bedrijfsleven zijn campagne voort. Hij drong aan op het ontslag van Zoran Jankovic, topman van de succesvolle supermarktketen Mercator waarin de staat, via pensioenfondsen, aandelen en zeggenschap heeft. Jankovic, een flamboyante miljardair, vertegenwoordigt volgens Jansa de oude communistische kliek die zich na 1991 onrechtmatig heeft verrijkt.

Uit wraak, en met steun van links, stortte Jankovic zich daarna in de lokale verkiezingen. Na een monsterzege werd hij burgemeester van Ljubljana dat inmiddels is uitgegroeid tot bolwerk van anti-regeringsgezinden.

Daar bovenop kwam het Patria-schandaal. Daags na de uitzending zette Jansa de tegenaanval in, op een wijze die Sloveense psychiaters in recente publicaties bestempelen als „paranoïde”. Jansa drong eerst bij de Finse regering aan op excuses van de omroep. Zijn verzoek werd niet gehonoreerd. Vervolgens wendde hij zich tot een Finse commerciële zender waar de beruchte ‘shock showmaster’ Maria Veitola de Sloveense premier zendtijd gunde. Zich kennelijk onbewust van Veitola’s reputatie deed Jansa met dodelijke ernst zijn beklag over de „leugens”, in een show waar doorgaans bizarre seks en ontrouw van soapsterretjes onderwerp van gesprek zijn.

De reacties in de Sloveense media op Jansa’s Finse televisieoptreden zijn vernietigend. „Jansa in gezelschap van pornosterren”, kopte het economisch dagblad Finance. Op fijnzinnige toon herinnerde de krant Dnevnik de premier eraan dat Veitola met haar vorige hoofdgast, een Amerikaanse pornoster, een half uur lang de voordelen van een grote penis besprak.

Sommige opiniepeilers voorspellen dat Jansa zondag de prijs zal betalen voor zijn optreden in de ‘Patria’-zaak. Daarnaast is de verwachting dat veel kiezers hem laten vallen vanwege zijn harde economische en sociale hervormingen en de stijgende inflatie sinds de invoering van de euro.

Zijn belangrijkste tegenstander, de populaire Borut Pahor van de grootste oppositiepartij SD, heeft een coalitie met Jansa’s SDS al op voorhand uitgesloten. Pahor wil samenwerken met kleinere, linkse partijen. Peilingen voorspellen een nek-aan-nek race tussen SDS en SD.

Maar Jansa kan ook profiteren van de affaire, denkt Petkovic. In vaderlandslievende campagneretoriek schildert de premier zich af als slachtoffer van een linkse hetze waaraan zelfs de Finse publieke omroep meewerkt. Dat mist, zegt Petkovic, zijn uitwerking zeker niet onder zijn katholieke, behouden en nationalistische aanhang. „Tegelijk is Jansa effectief in het demoniseren van de oppositie: zij zijn volgens hem landverraders die de reputatie van Slovenië te grabbel hebben gegooid.”