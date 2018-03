Michio Kaku -Onmogelijke natuurkunde. Alles wat niet onmogelijk is moet uiteindelijk gebeuren. Pearson Education Amsterdam Paperback, 270 pagina’s. € 24,50 euro

Zullen wij ooit in zwevende auto’s rijden en vakantie vieren op Titan?

Het klassieke naslagwerk hierover is The Physics of Star Trek, van Lawrence M. Krauss, uit 1995 alweer. In feite is het een inleiding in de moderne fysica aan de hand van de tv-serie Star Trek, maar de boodschap is treurig. Er kan bijna niks. Een vernietigende observatie van Krauss was bijvoorbeeld dat bij het vertrek van het ruimteschip de USS Entreprise de complete bemanning tot pulp geslagen zal worden, door de enorme G-krachten. Het meest optimistische in het boek is wel dat sneller reizen dan het licht (via de truc van een warpdrive, die de tijdruimte manipuleert) niet in principe onmogelijk is.

Maar er is hoop. Michio Kaku, de nieuwsgierige en mediagenieke natuurkundige van menige TV-serie, publiceert nu een vergelijkbaar boek als Krauss, maar de ordening is totaal anders en totaal optimistisch. Net als Krauss’ boek lees je het in één ruk uit, maar als SF-fan blijf je hier blijer achter.

Kaku begint zijn boek al met de gedachte van Carl Sagan hoe het zou zijn deel uit te maken van een miljoen jaar oude beschaving. Géén idee, want onze stedelijke cultuur bestaat amper 5.000 jaar en onze wetenschappelijke cultuur nog geen 400 jaar. Er staat ons nog wat te wachten. Kaku zelf leerde nog op school dat het een merkwaardig toeval was dat de kustlijnen van Afrika en Zuid-Amerika zo mooi in elkaar pasten. Want welke krachten zouden die gigantische continenten kunnen laten bewegen?

Kaku’s basisidee voor Onmogelijke natuurkunde is dat hij alle toekomstmuziek listig indeelt in graden van onmogelijkheid. De eerste orde van onmogelijkheid (de minst onmogelijke die daardoor ook gelijk een stuk reëler wordt) bestaat uit nu nog onbekende technologie die niet in strijd is de bekende wetten van de fysica. Dus ook al zullen laserwapens en krachtvelden nog wel honderden jaren op zich laten wachten, het kàn wel, legt Kaku enthousiast uit. Net als ruimtereizen naar andere sterren.

Maar de teleportatie à la Star Trek is ook bij Kaku wel een typisch voorbeeld van een onmogelijkheid van de tweede orde. Daarvan weten we ook niet hoe het moet, maar het speelt zich ook nog eens af aan de grenzen van ons natuurkundig begrip van de werkelijkheid – net als tijdmachines, wormgaten en het aflezen van gedachten uit het brein. Als het er al eens van komt, zullen we er nog duizenden, ja miljoenen jaren op moeten wachten.

De leukste categorie is de onmogelijkheid van de derde orde: volkomen in strijd met de fundamentele natuurwetten. Gek genoeg zijn er daar maar weing van, schrijft Kaku. Ja, het perpetuum mobile. En helderziendheid. Terwijl toch – volgens Richard Feynman – antimaterie gewone materie is die teruggaat in de tijd. Maar daar hebben we in de praktijk dus niks aan. Nog niet tenminste. Hendrik Spiering